佛光盃國際大學籃球賽因疫情停辦多年，終於 在8/2-8/7 高雄巨蛋迎來睽違多年的第10屆「佛光盃國際大學籃球賽」！ 16 支參賽隊伍教練、主力球員特地於今日出席賽前記者會，高雄市政府運動發展局局長侯尊堯與佛光大學校長何卓飛盡地主之誼歡迎各國運動員的到來。

佛大何卓飛校長表示，佛光盃邁入第十屆，特別感謝高雄市政府長年支援此賽事。星雲大師把佛法和體育結合，推動佛光盃籃球賽事。每屆的佛光盃都非常精彩，亦邀請各國優秀球隊來台，促進體育發展及文化交流。除了比賽外，也希望球員彼此間可以多多交流，感受台灣滿滿的熱情與文化。一連六天都會有精彩的比賽，歡迎愛好籃球的朋友一同到高雄巨蛋助陣，為所有球員加油！

佛光大學女籃教練楊淑淨表示，由於疫情的關係，三年沒有舉行佛光盃，對佛大女籃的球員來說，少了很重要的訓練經驗，因此大家都相當期待這次的賽事，期待球員們能好好的享受賽事過程，互相切磋球藝，發揮佛光的三好精神。

籃球比賽將持續六天：前四天為預賽，女子和男子隊伍將分成 A、B 組進行單 循環賽，8 月 6 日和 7 日分別為準決賽和決賽。女子組參賽隊伍除了地主佛光大學女籃外，包含名古屋學院大學、菲律賓德拉薩大學、美國阿拉斯 加大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊、世新大學和台北市立大 學。男子組則有台灣政治大學、世新大學、高雄師範大學，外隊有:美國德 克薩斯中西州立大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊、日本名古屋學院大學 和菲律賓光明大學等隊，比賽強度與參賽隊伍都是頂尖之選，比賽精彩可期。