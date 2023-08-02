「全國電商之星」於8月1日在健行科技大學舉辦，為全國性大型電商競賽盛事，每年聚集全國各大學院校選手共同較勁。今年度有23所學校，262名選手報名參加，盛況空前。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡致詞中表示，桃園市政府歷年來不斷協助青年創業，對於青年發展電子商務，青年事務局今年成立了中路電商基地，協助在地業者發展電商通路，並訓練業者經營品牌。侯佳齡局長鼓勵本次參與「全國電商之星」大賽的青年，如果未來生涯方向持續朝電子商務領域深入，歡迎來青年局的電商基地諮詢。

健行科大副校長李衍博指出，「全國電商之星」比賽以電子商務的概念出發，透過「創業之星、網紅之星、微商之星」三組，培養學生多元發展。在今年賽事中，健行科技大學行銷與流通管理系、餐旅管理系參賽隊伍，分別囊括微商之星組的前三名，網紅之星組的二、三名。

獲得網紅之星組第二名的健行行銷系學生詹勳程表示，全組花了大量時間思考用戶體驗，並深入研究了目標市場，制定了創新網紅行銷策略；全組從摸索中吸取寶貴經驗教訓，獲獎更是最大肯定和鼓勵。

「全國電商之星」典禮頒獎，健行科大勇奪耀眼成績。（照片/健行科技大學提供）

和盟電子商務股份有限公司高專許芳凰提到，瞬息萬變的電商世界中，許多參賽選手經過激烈競爭，脫穎而出實在令人矚目。相信藉由選手優秀設計提案和經營策略，在未來進入市場後，定能發光發熱，將電商市場推向更高的高度。

謝謝你好朋友股份有限公司總經理林崇瑜說，這次參賽作品中有不少提出卓越的電子商務平台服務觀念，並藉由獨具匠心行銷策略成功吸引了眾多潛在客戶，更體現整個電商行業的進步與創新。

「全國電商之星」由桃園市政府青年事務局指導，和盟電子商務股份有限公司，謝謝你好朋友股份有限公司主辦，教育部產學連結執行辦公室、國立臺北科技大學、廷宇網路科技股份有限公司、手信坊股份有限公司協辦。