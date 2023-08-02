近年來，傳染病在全球頻繁傳播，為了保障民眾的健康，理應傳遞給民眾正確的健康、護理以及醫療資源相關概念與知識，以防病症的傳播風險。為此，中臺科技大學護理系劉新莉、黃良圭、林冠語老師帶領的「印尼國際志工隊」於8月1日秉持著專業知識與技術前往印尼，宣導健康醫護的重要性，展開一趟意義非凡的醫療志願服務！中臺科大護理系印尼國際志工隊已成立17年，此次攜手前往印尼服務的志工團隊包含23位護理系同學與畢業學姊，所有志工團隊的同仁們也希望透過在校學習的護理專業技術與自身的服務熱情，向印尼民眾傳遞正確的知識與溝通交流，並體驗跨文化的照護。

中臺科大林政勳學務長與護理系陳全美主任給予勉勵與祝福志工隊。（照片/中臺科大提供）

出發前夕，林政勳學務長給予勉勵與祝福，表示「印入尼心」已成軍17年，每年都有許多熱心的同學，帶著慈悲心前往異國送暖，「慈」代表的是散播愛，「悲」代表的是拔除痛苦，感謝大家的熱忱與付出。此外，護理系陳全美主任也高度讚賞同學並表示，感謝大家的熱心與服務，這不僅僅是做服務，還傳遞了愛心的種子，也透過同學們參與志工隊服務，讓學生更能夠適應臨床照護工作。志工隊隊長黃王麒翔在先前已接受蔡英文總統的接見與勉勵，顯示政府極為重視青年跨國服務與奉獻的精神。

國際志工隊所有同仁們認真聆聽並誓師出發。（照片/中臺科大提供）

國際志工團隊成員經歷三個月的實體練習與線上會議，準備音樂治療、藝術治療、口腔保健、急救技能（CPR+AED）以及感染控制等護理相關服務。音樂治療是其中一項特色活動，運用十餘首音樂與熱情舞蹈，將臺灣的熱情帶入印尼夥伴們的心中，透過音樂的力量，不僅治療心靈，更增進了跨文化間的交流。藝術治療則提供一個自由發揮創意的平臺，摺紙、摺氣球、製作毛根花朵及撕紙畫等，讓每位參與者都能製作屬於自己的作品，從中獲得心靈的寧靜與滿足。此次團隊特別關注民眾口腔保健，藉由戲劇表演形式讓印尼民眾了解牙齒保健的重要性，教導正確的刷牙方式，並運用牙菌斑顯示劑，使民眾了解刷牙時需加強的部分。除此之外，為了宣導正確的急救知識，團隊準備了哈姆力克法及CPR+AED的衛教內容，讓印尼民眾在遇到緊急狀況時能夠適切應對，為自己和他人的生命保駕護航。

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷」之理念，結合國際志工隊推動許多跨國、跨文化交流與豐富的護理服務活動，希望以促進身心健康的方式增進跨文化知識及理解國際健康文化差異，藉由團隊服務奉獻愛心與專業，用健康的精神與熱情，帶給民眾正確的知識與無私的愛心，並透過此類國際服務，讓異國民眾心中長存對臺灣美好的記憶。