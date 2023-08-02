教育部8月1日辦理「大專校院進行自殺防治通報後之處理流程研習」，為了強化學校與社區資源的連結，首次邀請衛政單位分享與學校合力協助個案強化安全網，透過實務經驗分享及討論，提升校園危機事件處理機制。

為了強化校園安全文化，教育部推動「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」，以實證研究為基礎，針對主要原因及高關懷族群，從落實課程與教學、各類人員能力培養、強化專業支持系統、社會宣導與推廣及研究發展五個面向，以及督導學校執行三級預防工作，減少事件之發生。

校園學生自我傷害防治為教育部重要工作，如何協助學生，是教育與輔導工作者極大的挑戰。隨著社會快速變動，校園議題也隨之更加多元且複雜，自我傷害防治工作更受重視。整體工作內容包含多元面向，除了校園系統連結，與衛政單位網絡建立合作模式也非常重要。

學校發現自殺企圖個案後，依據自殺防治法規定進行通報，經衛政單位開案後擬訂個案服務計畫，結合學校、醫療、社政、勞政資源等，以建構個案更完整的安全網。為使學校更瞭解衛政單位服務歷程，提升網絡合作，本研習邀請新北市政府衛生局、臺北市政府衛生局、東南科技大學及國立政治大學分享衛政單位與學校合作模式，並邀請衛生福利部分享社區心理衛生中心功能以及如何與學校系統銜接，以推展全方位心理健康服務，提供在地、具可近性的心理服務，讓學校能掌握更多資源。

教育部期待透過本研習，可以提升大專校院專業輔導人員對社區衛生資源的認識，進而強化校園學生自殺防治效能，期望透過各學校共同努力，降低校園自我傷害事件的發生，共同營造關懷、友善、互信、互愛的校園環境。