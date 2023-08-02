本招生由各校系科(組)、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群(類)別中，選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合之加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合之校系科(組)、學程及實際招生名額，請考生多加利用。

本會主任王錫福提醒考生，本次招生為112學年度四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並儘早於112年8月4日17:00前完成網路選填登記志願。