本招生由各校系科(組)、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群(類)別中，選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合之加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合之校系科(組)、學程及實際招生名額，請考生多加利用。
本會主任王錫福提醒考生，本次招生為112學年度四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並儘早於112年8月4日17:00前完成網路選填登記志願。
技專校院招生委員會聯合會112年8月1日10:00起至8月4日17:00止，辦理112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生網路選填登記志願，實際招生名額於112年7月31日15:00起可上網查詢、112年8月1日10:00起可查詢各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，供考生作為選填志願參考。112學年度共計67校2,357系科（組）、學程參加招生，提供27,348名招生名額，考生最多可填199個志願。
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