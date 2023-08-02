夢想淘心室8月2日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到詩齡長達48年的詩人—靈歌。近日他新出版的詩集，《前往時間的傷口》登上網路書店詩作類的銷售第一名，並且很快的二刷，到底他的作品有什麼魔力呢？靈歌說：一天沒讀詩，會覺得自己沒有活著。他曾任野薑花詩社副社長，創世紀、台灣詩學同仁。獲2017吳濁流文學獎新詩正獎、61屆中國文藝獎章（新詩類）、洪建全兒童文學獎。作品選入《2015～2018台灣詩選》。著有《破碎的完整》、《靈歌截句》、《漂流的透明書》、《夢在飛翔》、《雪色森林》、《靈歌短詩選》（中英對照）、《千雅歌》（三人合集）等詩集。這本新書收錄了他寫作高峰的作品，主持人邀請大家一同來認識這位勤於筆更且逆光生長的詩人。

閱讀靈歌的文字，可以感覺到他的個性柔美憂鬱充滿抒情氣息，並且心思相當細膩。靈歌在節目中透露自己的死穴是感情，一旦遇上很難放下（主持人說這似乎是喜歡寫作的人的通病）。讓靈歌印象最深刻的挫折是自己年輕時騎機車被計程車撞斷腿，在開刀打鋼釘鎖螺絲，撐拐杖九個月的那段日子裡，除了肉身之痛，還面對情感的折磨。肉身的痛忍一忍就過了，但是在車禍之前，交往四年的女友，逐漸冷淡，又分隔二地到台中上班，漸行漸遠的關係，對於靈歌來說是最痛的傷與痛。

靈歌形容自己跟百香果一樣，雖然越成熟外皮越皺，但裡面鮮黃的果肉會更加的甜美，讓人欲罷不能，就像是靈歌以簡短溫柔的文字引爆讀者的思想一樣。主持人曉曉形容他這顆百香果會像手榴彈一樣地隨時引爆，讓讀者看完靈歌詩句之後充滿著餘韻。

愛詩且勤於筆更的靈歌不藏私的分享了很多學習寫作必須要做到的功課，寫詩多少需要天分，但需要更多的是熱情，最必備的就是要多讀、多寫、多思考。靈歌表示只要一遇到能觸動自己的作品，就會將他印出裝訂並隨身攜帶閱讀，至少閱讀十次以上，觸動過後靈感就會像湧泉一樣，源源不絕地冒出。想知道更多關於詩人靈歌一生的風景是如何的嗎?精彩內容都在今日的節目中。

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