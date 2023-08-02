（文/實習生蔡俊熙)

台灣觀光協會主辦的台灣美食展即將在8月4日至7日於台北世貿一館隆重登場！展覽包含「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區，總計600個攤位將展示美食與伴手禮，並推出低至1折起的限定優惠。世界冠軍高世達老師也會在現場以蔬果雕刻秀展示實力，並與嘉賓一同揭開美食展的序幕。誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同見證台灣多元美食風貌，與更多創新可能性，來現場欣賞廚藝秀，吃美味，嚐幸福。

臺灣農業館邀請法餐南霸天簡天才、阿霞飯店吳建豪等名廚、美食作家與田媽媽合作，以小辦桌套餐方式，推出展場限定限量隱藏版美食，還有更多在地季節食材、特色美食料理、節氣農遊及伴手禮，傳承記憶中幸福的那一味。（攝影/實習記者蔡俊熙）

主辦單位台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，每當協會代表台灣出國行銷台灣觀光，最能讓各國民眾驚豔的就是台灣的美食，從珍珠奶茶到各種美食，吸引著世界各地的人們前來台灣品嚐。根據觀光局的資料顯示，2019年有一千多萬觀光客，疫情後更達到三百萬，而台灣美食是最吸引人們來台旅遊的原因。希望透過即將登場的八月四號美食平台，讓大家能夠來看、來吃、來感受美食的滋味。

交通部觀光局周廷彰代理局長表示，曾在台北的一個廣告上看到「除了筷子，這個世界什麼事情都可以放下」；在書上看到一個詞寫著"吃好料得永生"，這彰顯了美食在我們生活中的重要性。美食是觀光的重要引路人，台灣以其多樣且豐富的美食文化，不論是小吃還是大菜，都成為吸引國際觀光客的最大誘因。今年的美食展，觀光局將結合各地精選20道代表性的美食與景點，期望透過這些美食來推動旅遊發展，讓更多人能夠品味台灣的獨特魅力。

美食一直是台灣觀光最吸引人的原因之一，各式各樣的美食文化吸引著來自世界各地的旅客。透過美食的滋味，可以感受到台灣獨特的魅力，也是讓觀光業蓬勃發展的關鍵所在。美食展邀民眾能共襄盛舉，一同吃美味，嚐幸福！