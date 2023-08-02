日本東京都市大學資訊科技學院啟動「櫻花科學交換計畫」，邀請大同大學工程學院前往交流，機票住宿全都免費。預計九月開學後開放報名，徵選9名學生於十一月出發。

東京都市大學資訊科技學院8月1日至大同大學進行交流，提到「櫻花科學交換計畫」，課程聚焦在大數據分析、人工智慧、深度學習、智慧製造、智慧城市等相關議題。此項計劃全程英文上課，如果有基本的Python程式語言更好，歡迎大同師生到東京都市大學學習切磋。

大同大學與東京都市大學學術交流。（照片/大同大學提供）

日本科學技術廳於2014年提出「櫻花科學項目」，邀請各國年輕人才短期訪問日本，體驗日本最尖端科學技術以及日本文化。大同大學於2019年曾赴日參加櫻花科學交換計畫，後因疫情改為線上，今年11月26號於日本東京都市大學上課，為期七天，希望同學有新體驗。

日本東京都市大學介紹校區及櫻花科學計畫。（照片/大同大學提供）

大同大學工程學院安排極印快速列印基地、MAKER SPACE以及無反射實驗室等參訪，熱情歡迎與接待東京都市大學參訪團的蒞臨。