由國立臺灣大學陳文章校長所率領的訪問團代表我臺灣大學學術聯盟12所大學與伊利諾州大學在美國芝加哥於臺灣時間8月3日清晨6時系統簽署合作備忘錄，教育部劉孟奇政務次長於線上代表我國官方致詞，見證雙方合作的成果，並表達政府的支持。

這份合作備忘錄的簽署，是臺灣大學學術聯盟與伊利諾大學攜手合作的重要里程碑。聯盟由國內12所頂尖學府組成，包括國立臺灣大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、臺北醫學大學、國立師範大學、國立中山大學、國立臺北科技大學、國立政治大學、國立中興大學、國立臺灣科技大學、國立中央大學，其專業領域涵蓋工程學、科學、醫學、農業、社會科學和人文藝術等範疇；而伊利諾大學系統則包含伊利諾大學厄巴納-香檳分校、伊利諾大學芝加哥分校、伊利諾大學春田分校等著名學府，專業橫跨多個學術領域。

臺灣與美國於109年12月簽署「台美教育倡議」，雙方積極推動多個合作項目。112年3月間伊利諾州大學系統總校長柯霖(Timothy L. Killeen)率團訪臺拜會行政院陳建仁院長，陳院長特別期許臺美間建立一個系統性的人才培育渠道，並在高科技產業供應鏈領域加強合作，為臺美的重要夥伴關係奠定基礎。112年5月，教育部劉孟奇政務次長率領國立臺灣大學、國立清華大學、國立政治大學、國立陽明交通大學以及國立中山大學等5校校長、副校長，組成代表團回訪伊利諾州，雙方持續溝通協商，成就此次合作，而此次合作備忘錄的簽署，更進一步鞏固了臺灣與美國在高等教育領域的合作關係，為雙方的學術交流與合作提供了新的平臺。

備忘錄的合作範圍涵蓋各關鍵領域，包含半導體、量子科技、AI與資料科學、永續與華語文教育等。其中特別強調半導體產業相關領域的合作，符合臺灣與美國共同推動的「台美教育倡議三年策略計畫（2023-2025）」目標。此計畫尤著重於推動半導體領域的人才培育、研究與產業合作，積極培養半導體人才，並促進國際產學合作。

國立臺灣大學與美國伊利諾大學系統簽署合作備忘錄。（照片/教育部提供）

此次合作備忘錄由國立臺灣大學陳文章校長代表臺灣大學學術聯盟與伊利諾大學系統總校長柯霖完成簽字，伊利諾州高等教育委員會（IBHE）執行長Ginger Ostro、駐美國代表處姜森副代表、駐芝加哥辦事處類延峰處長、教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長等我國官員線上或實體觀禮。教育部劉孟奇政務次長線上參與並代表我國官方總結致辭，祝賀雙方合作關係的深化及期盼日後顯著的合作成果。國立臺灣大學陳文章校長表示，期待藉由這份合作備忘錄的引領，攜手創造更多的機會與成就，為臺美學術交流與合作作出積極貢獻。

這份合作備忘錄的簽署，將為臺灣與美國之間的學術交流與合作提供全新的契機，促進兩國高等教育的發展，並進一步強化兩國之間的友好合作關係。期待雙方攜手並肩，為學術界的繁榮與進步作出更多的努力與貢獻。