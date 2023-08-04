國立暨南國際大學於8月3日召開校務諮詢委員會，邀集了前教育部政務次長黃碧端、前常務次長陳德華、前行政院政務委員也是暨大的前校長張進福、前台南市副市長也是暨大的前校長許和鈞、前教育部主任秘書陳明印、台大特聘教授陳厚銘、前南開科技大學校長孫台平，共七位重量級委員，討論暨大接下來數年的定位與方向。

前南藝大校長黃碧端政次兼暨大外文系創系主任表示，暨大擁有全國最大的外語中心和最好的設備，其他學校往往只有暨大的1/3-1/4的空間。前商發院院長，現任台大特聘教授陳厚銘建議，可以聘任外國籍的專案教師，無需擁有博士學位，以提升應英語學的品質。同時，他也建議有機會應該聘請曾經拿過國科會傑出研究獎，或者曾經擔任過國科會召集人的傑出研究者擔任兼任講座教授，並且透過募款的方式，設置碩博士生獎學金及教師的研究獎助金，以留住與吸引優秀的研究人才為暨大貢獻。前南開科技大學校長，同時也是前暨大科技學院院長的孫台平教授表示，暨大學生素質普遍不錯，應該要鼓勵大四的學生進行研究、專利、發表論文的養成。

前教育部常務次長，也曾擔任過教育部技職司長陳德華表示，暨大擁有悠久的僑教使命，全國僑外生招生的總部海聯會也在暨大。因此，建議暨大應該把未來五年的僑外生人增加人數設定在1000人左右，如此一來，暨大的學生人數就可達到歷史新高，可以遠離少子化的威脅。暨大還有東南亞的優勢，可以考慮未來發展東南亞數位境外專班、以及東南亞政經學院的方向來努力。

國立暨南國際大學邀集重量級委員召開校務諮詢委員會。（照片/國立暨南國際大學提供）

前教育部主任秘書陳明印也期待暨大成爲一所「兼具在地實踐與國際思維的綜合型大學」，除了過去經營大學社會責任成為第一品牌成果豐碩之外，前校長張進福更期許暨大能夠將眼光望向暨大50，也就是在20幾年之後再回來，大家都能夠為暨大亮麗的表現鼓掌喝采。