醫者仁心，醫學教育中除講究專業技術，更在乎看病如親的同理心，因此義守大學「醫學院」學士後中醫學系、醫學系師生成立義診醫療服務隊，並結合義大癌治療醫院中醫部團隊，一同前往高雄茄萣、台南市玉井社區，為在地民眾提供醫療問診、針灸、衛教等服務，中西醫攜手合作，展現義守大學與所屬集團醫療體系的堅強實力，大家從愛的出發點轉化為實際行動，前進偏鄉社區為社會盡一份心力。

此次義診醫療團不只有學士後中醫學系、醫學系師生，更邀請義大癌治療醫院中醫部中醫師與畢業後在診所執業的學長姊加入團隊，學長姊將臨床技能知識手把手傳授給學弟妹，並在義診服務現場指導防疫掛號、初診問診、針傷醫療、藥局調劑、衛教服務等做全面性的講解，從中協助學弟妹提前熟悉醫療服務流程與應變能力處理。義守大學連結集團資源，與義大癌治療醫院中醫部相互合作，展現團隊力量，由院內專科醫師一同指導醫學生，同時強化偏遠地區醫療照護品質。

義守大學義診醫療服務隊，進行防疫掛號、初診問診、針傷醫療、藥局調劑、衛教等。（照片/義守大學提供）

參加此次義診初診組醫學系的石葳，首次參與義診服務的她，最大的挑戰是病歷表上的陌生詞彙、問診的技巧與語言溝通的理解；面對病歷表上的看診內容，學習以淺顯易懂的方式讓病患瞭解自己的身體狀況，並幫助到他們接受正確的治療與用藥，她說透過義診服務真正的與病人面對面交流，正是日後習醫路上的養分。擔任衛教組組長的後中醫系胡晏禎表示，衛教看似輕鬆，卻也是相當重要的一環，在結束醫療行為後，解釋藥物使用的注意事項，以及後續身體反應觀察，這都是很重要的環節；她進一步指出，像是在義診期間，有位居民原本是要處理傷科問題，結果在掛號測量血壓時，才發現有高血壓症狀，所以即時透過衛教服務引導就醫治療，因此居民相當感謝義守大學走入偏鄉服務，讓自己清楚自身的身體狀況。

後中醫系與醫學系中西醫聯手，並和義大癌治療醫院中醫部團隊合作。（照片/義守大學提供）

後中醫系主任林立偉表示，義診不但是學生在校學習與臨床技能之間的橋樑，也可以培養醫學的人文素養，期望學生未來在執業之餘，繼續發揮醫療專業優勢與社會責任，持續關懷與貢獻偏鄉地區的醫療照護。義守大學師生結合集團醫療團隊，將服務的觸角延伸到偏鄉地區，提供專業級的醫療服務，學生與在地居民都是最實質的受惠者。