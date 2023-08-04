新北市於今年7月重啟海外企業見習，舉辦甄選20名本市新住民二代高中職及大專生，結合學術與相關產業進行產官學合作，以紡織時尚為主題，前往越南探索家鄉文化，並參訪遠東紡織等跨國企業見習體驗。

遠東紡織廠年輕臺灣主管解說成衣製作流程。（照片/新北政府教育局提供）

教育局今年首度與越南排名第二的孫德勝大學設計學院師生進行交流，認識紡織布料及染整技術，參與的同學不但結交國際學伴，也拓展學生國際視野，展現新住民二代學生雙語言及跨文化的優勢，並為未來職涯規劃及早做準備。

參訪大綸織造染整公司合影。（照片/新北政府教育局提供）

教育局表示，新北市非常重視對新住民二代的培養及照顧，自104年度開辦高中職新二代培力昂揚計畫至今，111年度起更向上與大學及產業策略聯盟共同合作，結合產官學民共同推動全國首創「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，從1.0升級到2.0版。

本次以紡織時尚產業主題赴越南實地參訪見習，感謝駐胡志明市台北經濟文化辦事處及越南台灣商會聯合總會協助，此次活動增進了參與學生對新南向政策及跨國企業求才需求的瞭解，鼓勵新二代學生發揮自身雙語言、跨文化優勢，及早向學培育自我專才，掌握東南亞跨國產業未來趨勢、企業實務經驗及未來職場必備競爭力的認知。

今立集團謝明輝董事長特別支持新南向產學合作培育人才，秉持企業實踐ESG永續經營發展精神開辦工廠、公司及學校，也為了照顧從臺灣遠赴越南工作的員工家庭需求，安心工作，突破許多困難創辦越華國際學校，勉勵年輕人要勇敢創業、多元嘗試，累積更厚實的人生經驗。

雙溪高中新二代林文鈺同學表示，謝董事長分享的學歷是銅牌，經歷是金牌，態度才是王牌，而創新更是王道，而創業成功最重要的因素是「時機」，做好準備，掌握時機就能展翅高飛，令他印象深刻也要成為自己的座右銘。

復興美工許駱如萱同學身為越南二代，9歲才全家依親來臺，今年畢業即將前往臺藝大就學，到孫德勝大學參訪時，主動擔任翻譯員，更體認學習語言的重要性，下定決心要讓自己的越語更精進，努力成為雙語言人才。

黎明技術學院服裝設計系張有利同學說，遠東紡織越南廠生產一線品牌的運動服飾，致力於自動化大量生產及物流倉儲，有效地經營管理提升效能；大綸織造染整廠採用回收材料再利用，為地球盡一份心力，各企業能持續擴大設廠與永續經營的共通特點，是在不斷地創新中積極想辦法克服困難，解決問題，值得我們學習。

新店高中高國哲同學以一般生身分參加，他表示，參觀清祿集團印象最為深刻，公司承接國際知名品牌訂單，品質管控及目標管理流程非常精準，而且年輕幹部也分享在課堂上學不到的求學及工作職場經驗，獲益匪淺。這也激勵自己挑戰極限，勇敢舉手詢問幹部有關求學及職涯探索的問題，很感謝這次營隊提供許多成長的養分。

參訪孫德勝大學設計學院與作品及學伴合影。（照片/新北政府教育局提供）

教育局表示，新住民子女具備雙語言及跨文化的優勢，透過新二代培力昂揚計畫，鼓勵學生及早向學增進自己的專業及才能，為自己職涯多一份選擇機會，落實新北市新住民樂學及樂業的十年願景。