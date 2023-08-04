新北市資優教育資源中心長期提供資優學生多元化教育服務，今(112)年暑假七月規劃國中資優生到偏鄉國小帶領小學生進行「小實驗大學問」的服務學習，為了擴展資優生優勢能力，建立學科專長分享和人際關係的支持系統，期間安排了自然實驗、數理探究、語文闖關等課程，並將資源分享於偏鄉學童，創造學習資源共享雙贏。

教育局表示，「小實驗大學問」計畫歷年服務地區遍及三峽、萬里、瑞芳、淡水等偏鄉，由新北市五大資優輔導團負責長期規畫假日資優課程以及讓國中資優生進行偏鄉服務，帶領偏鄉小學生體驗實驗探究暑期活動。

資優生細心指導學生們進行實驗。（照片/新北市政府教育局提供）

今年暑假資優生至中泰國小及瓜山國小辦理各種不同類型的學習活動，例如：認識歇後語及成語、英文單字搶答、數學解謎、物理原理及化學實驗，及高中語文資優學生進行繪本講故事等活動，多元活動的設計也吸引了將近300位小朋友參加。

高中語文資優學生進行繪本講故事活動。（照片/新北市政府教育局提供）

瓜山國小4年級劉罐罐同學表示，活動很有趣，很開心，感謝各位大哥哥大姊姊們。同校5年級陳安同學則表示，繪本故事很好聽，活動很好玩，也讓自己學到很多新知識。

資優生精心設計說明海報進行指導。（照片/新北市政府教育局提供）

在服務學習反思過程中，中平國中9年級資優生卓昀臻同學表示，雖然準備的辛苦，從製作學習單到現場教學，不停修正，但是看到小朋友們的笑容，就覺得一切努力值得了。中山國中8年級陳昱彤同學表示，以自己所得，藉由服務學習，感受到彼此共好的歷程，真美好。北大高中2年級詹文婷同學則表示，平時語資課中奠定的口語表達能力，讓自己在這次的服務活動中得以展現。

教育局強調，在適性揚才的基礎下，資優教育並非只拔尖，更是鼓勵學生運用所學解決問題貢獻社會。在活動的規劃中，資優生展現探究創新、溝通與團隊合作，以實際行動關懷社會，培養參與公共事務的熱情與能力。