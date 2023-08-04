守護新北孩子再加分，繼市府與四大超商、八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張計約2,700多家門市合作，為使社會安全網更加綿密，再與石門區在地店家──集馨村便當店及十八王公劉家肉粽──攜手，加入供餐及通報行列。

教育局表示，新北市自102年與四大超商合作成立幸福保衛站，納入高風險家庭通報網絡，迄今已邁入第10年，協助4,000多個家庭度過難關；109年起陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張等企業合作成立好日子愛心大平台實體店面，結合善心人士與企業愛心，讓需要支援扶助的市民與孩子得到資源與幫助。為讓新北成為更安全的城市，偏鄉有更多的資源照顧，首度牽起社區、鄰里、店家，加入急難學童緊急供餐及通報行列，讓偏鄉學童在溫暖、支持的環境中成長。

另因應物價上漲，為使學生獲得溫飽，自8月1日起調高幸福保衛站及好日子愛心大平台供餐計畫取餐金額，每餐由80元調至100元，社會安全網再升級，讓孩子吃得飽，能安心上學。

位於石門區中心的老字號集馨村便當趙麗香老闆，擔任區公所調解委員會委員，平時熱心公益，常無償提供弱勢民眾餐點。趙老闆願意提供即時製備的豐盛菜餚，再配上大雞腿，提供學童色香味俱全的均衡餐點，幫助新北市的學童。

而遠近馳名的十八王公劉家肉粽自62年起販賣肉粽，堅持手工製作，長期關懷弱勢民眾。這次加入好日子愛心大平台則拿出招牌肉粽，為學童量身製備餐點，再搭配精選食材、慢火熬煮的四神湯，讓學童吃得溫暖、吃得健康。經理劉嘉榮表示，很高興能與市府合作，公司將提供幸福特餐溫暖學生的心與胃。

教育局強調，新北市照顧弱勢學生的三餐，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」、急難學生的「幸福保衛站」及「好日子愛心大平台實體店面」，積極全方位照顧學童。期待石門區經驗能拋磚引玉，未來結合社區網絡資源及在地商家，在新北市陸續成立在地供餐及通報關懷據點，照顧好每位學童。