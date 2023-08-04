位於新北市貢寮區「卯澳灣」旁的福連國小，為新北海洋特色教學藍星學校之一，今年首次辦理北北基跨區暑期學生浮潛體驗育樂營隊與彰化縣中山國小合作交流進行浮潛移地訓練，一同協辦首屆「泳渡卯澳灣」活動，共為6場次，約180名學生及家長參與，為學生及民眾提供豐富且具挑戰性的水域課程及海洋體驗。

福連國小結合在地資源與團隊，讓學生與家長體驗海洋課程。（照片/新北政府教育局提供）

教育局表示，福連國小運用在地資源推廣海洋教育不遺餘力，透過浮潛推廣海洋生態，提升學生對環境的保育意識，更結合在地資源與團隊，加深人與環境友善互動的感動，期望在大家共同努力下，引領孩子成為守護臺灣環境及永續在地發展的小勇士。

福連國小與中山國小合作交流進行浮潛移地訓練。（照片/新北政府教育局提供）

福連國小校長梁均紘表示，福連國小週邊海洋生態資源豐沛，多年來持續發展浮潛、潮間帶生態等海洋特色校本課程及辦理潮間帶觀察及漁村文化導覽等校際交流活動，今年度也協助新北市三貂角文化發展協會，辦理首屆「泳渡卯澳灣」，希望結合社區力量，推廣安全的水域活動以及藉由海洋體驗課程促進地方創生效益，讓體驗的學生和家長安心親近海洋。

彰化縣中山國小校長楊式愷表示，藉由浮潛移地訓練來到新北市，讓我們的孩子接觸到與彰化截然不同的學習環境，也嘗試到與平時完全不一樣的訓練內容，相信這次經驗，能在孩子心中烙下深刻的學習印象，成為生命成長的養分。

學生們整裝待發，準備下海體驗浮潛。（照片/新北政府教育局提供）

參與暑期育樂營海山國小五年級郭聖柏同學表示，這次浮潛體驗自己學到在海邊遇到危險時，可以怎麼應對及保護自己的安全，在浮潛過程中，還學到許多基本技巧！校際交流的彰化縣中山國小吳沁慈同學表示，到福連國小移地訓練非常特別及有趣，這裡背山面海，無敵海景就像在世外桃源一樣，校長和老師們都很有耐心的教導我們穿著防寒衣、蛙鏡、蛙鞋以及俯漂、仰漂、立漂、打水、呼吸管排水等浮潛技巧，跟我們平時的訓練內容完全不同，真是永生難忘！

教育局強調，新北巿持續響應聯合國SDGs目標14「水下生命」推動海洋教育，重視從生命經驗學習海洋外，也響應SDGs目標11「永續城市與社區」鼓勵學校與NGO公益組織及民間團體合作，建構社區為一整體的教育網路，並以「自發」、「互動」、「共好」精神帶領學生，從體驗海洋邁向保護海洋並實踐於生活中。