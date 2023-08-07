新北市今年試辦4所偏鄉國小「健康樂活暑期育樂營」，利用暑期營隊模式，課程包含視力保健、刷牙正確方法、牙線使用技巧、健康飲食和戶外運動等課程，除了增加學生正確健康知識外，透過實作體驗等操作性課程，寓教於樂，促進學生身心健康，並學習自我健康管理，享受健康樂活的假期生活。

健康五蔬果，健康跟著走。(照片/新北市政府教育局提供)

現代家庭普遍外食，一般飲食都過於精緻化。建安國小特地規劃健康飲食的課程，從認識原型食物開始，了解均衡飲食的重要性，並讓學生們親自動手做披薩、夏日水果茶等，強化天天5蔬果的飲食好習慣。另外，混齡式的健康體適能課程，透過競爭性活動，設計小組任務，需要全組合作以達成個人目標。

訓育組長林宏盛表示，辦理3個整天的混齡育樂營，對老師們的挑戰很大，但高年級主動帶著中低年級的弟弟妹妹一起完成活動，充份發揮混齡團體的優勢，也看見孩子們的成長與改變。二年甲班陳冠喆同學說，自己學會切水果，從洗水果到完成水果茶，雖然自己的動作比較慢，但也順利完成囉!換種做法後，更學著吃以前不愛的水果，暑期育樂營真是太好玩了!

雙峰國小位於群山繚繞的新店山區，校長王耀德表示，近年結合春遊健行活動發展出山野戶外活動特色課程，本次營隊以健康體能為主題，活動內容包含Gather Town操作體驗、走繩技巧、攀樹體驗、水中自救等。學務主任林唐禾說，體能營隊能幫助學生增加戶外運動，多接觸大自然，在運動過程中適時補充水分，養成喝水好習慣，讓健康的生活型態成為一種日常。4年甲班陳拓實同學回饋，教練教的活動很有趣也很實用，最刺激的是自己利用繩索攀爬到樹上，很累卻很開心！

健康體能營隊水中自救活動。(照片/新北市政府教育局提供)

另外，8月下旬還有插角國小及改制後的老梅實驗小學接棒辦理健康樂活暑期育樂營。插角國小規劃「樂活蔬果，讓我『眼』護你」護眼飲食課程、「健康體位來運動」體適能教學，加上潔牙實作創意宣導護健康活動。老梅實小設計「跳繩活力站」、「舞動心世界」、「社區路跑賽」等課程，提升學生健康體能，還有「食在好玩耶」、「護齒小尖兵」透過飲食教育導入口腔保健，最後一天的「健康保衛戰」積分搶答活動，將3天來的學習收穫，以分組競賽方式，加深健康促進的學習效果。

健康體能營隊之走繩活動。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局表示，健康生活就是要動吃動，聰明吃、快樂動、健康活。新北學子暑期健康不打烊，請持續「充足睡眠-每日8小時」、「快樂運動-每周150分鐘」、「適當飲水-零含糖飲料」、「健康飲食-天天5蔬果」，暑假已過半，祝福所有學童都擁有健康快樂的假期生活，迎接即將到來的新學期。