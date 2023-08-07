今年新北市教育局首創推動公立高中校校有雙聯學制，發放雙聯學制獎學金150萬元，補助公立高中學生參加雙聯學制部分學費，共計9校62位學生獲補助，鼓勵新北市高中生勇於挑戰自我，修習難度高、全英語外師授課的實體和線上課程，落實十二年國教課綱培養自主學習的關鍵核心素養，並提供可銜接國外學制的升讀管道，讓弱勢學生同享寬廣的海外留學機會。

英國普利茅斯城市學院外師入校教學實況。（照片/新北市政府教育局提供）

教育局表示，新北市自108年起推動英語系國家雙聯學制，陸續與英國普利茅斯城市學院簽署國際預科文憑、臺美中央中學、箴言高中簽署雙文憑等，讓學生在國內學習便獲得國內、外2張高中畢業證書，還可至海外升學；112年度首度擴展至國外大學，與美國加州峽谷大學簽署「門檻低、CP值高」大學先修課程合作備忘錄，學生英文程度達B2等級可直接修習美國大學正式課程。美國已有多所大學承認學分及英語文能力檢定，修課證明亦可豐富學習歷程檔案，創造國內、外升學雙贏局面。

新北市111學年度起首度推動公立高中「校校有雙聯學制計畫」，每生每年以5萬元為限，至多補助3年，以高中優秀英文能力、家境清寒、身心障礙、原住民等身分學生優先補助學費參與雙聯學制， 112年度共發放150萬元獎學金；各校得依學生需求、學校特性等利用平日課間、課餘，假日或寒暑假等不同時段開辦多元課程，充分讓學生依據自己的學習需求，打造專屬適性且最有利的全英文深度學習環境。

新北高中校長柯雅菱表示，感謝新北市教育局媒合多種雙聯學制MOU的簽署，讓學校可以依據學生的條件選擇適合推動的模式、開設不同班別。以新北高中為例，選擇在彈性學習時間，針對高一新生先開設強化英文程度的IELP學術英文班，接續再開設大學先修GOL秋季班，藉脈絡化循序漸進的學習，提供學生完整學習與跨級挑戰自我的機會。

就讀林口高中高三的黃牧善同學表示，雙聯學制的線上課程大幅增進了自己英文的聽說讀寫的能力，深入地探尋到了自我的潛能，而前往美國緬因州中央中學為期一個月的暑期課程，更讓自己有與眾不同的生活體驗，另類的學習經驗。

教育局強調，新北市持續推動以「在地國際化、在地菁英化、在地適性化」為三大願景的2030在地就學白皮書，落實推展公立高中「校校有雙聯學制」、「校校有雙語教師」、「校校有雙語課程」、「校校有國際交換生」及「校校有姊妹校」，以豐富的國際化資源，輔以「學科能力精進暨雙聯學制推動計畫」經費挹注，讓學生免出國即可線上修課，不論是國內外升學，都享有雙重優勢，不僅培養學生寬闊的國際視野、還能提升國際競爭力，落實為幸福而教的在地國際化政策，實踐新北在地卓越。