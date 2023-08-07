桃園市經濟發展局局長張誠，日前由桃園市工四工業區廠商協進會理事長吳聰明、華亞重劃區管理委員會主任委員邵威中等人陪同參訪龍華科技大學，實地了解學校推動技職人才培育及產學鏈結的豐碩成果，並期盼打造產業媒合平台。以龍華科大研發能量及產學合作經驗，有助於改善桃市工業區人力缺口問題，同時協助廠商數位轉型與產業升級。

張局長在蒞校後致詞表示，桃園是全台灣工業大城，不僅擁有高科技產業聚落，更有許多傳產的隱形冠軍。近幾年因應國際情勢轉變，全球供應鏈重組，加上疫後商機爆發，台灣許多產業都面臨人才荒危機。龍華科大是一所為培育產業優質實務人才、並提供創新技術服務的應用型科技大學，本次參訪龍華科大的目的就是希望借助學校跟在地企業來做產學及人才培訓等合作，有效協助桃園境內廠商解決人力缺口問題。

桃市經發局長張誠參觀創意成型中心。（照片/龍華科技大學提供）

張局長指出，根據桃園市工廠登記數顯示，已逾1萬家製造業在桃園深耕，其中不乏眾多中小企業。為維持中小企業競爭力，員工持續性在職訓練是中小企業急需協助的項目之一。考量市場多元面向與員工原畢業科系不同，中小企業需各大專院校協助員工教育訓練，持續性及系統性的提升員工能力，才能維持不斷成長的動力。經發局將攜手龍華科大及工業區代表，研議學校針對工業區中小企業提供專班授課，協助中小企業員工職前訓練或在職訓練，未來並將打造產業媒合平台，讓桃園在地中小企業維持優質競爭力。

龍華科大校長葛自祥在校務簡報中表示，學校多年來強調學用合一的實作教育，讓學子從實作中培養其專業能力與職場適應的正確態度，希望解決學用落差現況，並讓學子提前掌握產業趨勢，進而打造職場黃金競爭力。同時積極推動產學鏈結，為產業培育優秀人才，期能創造產學雙贏的目標。

張誠局長參觀雷射3D列印實驗室。（照片/龍華科技大學提供）

葛校長指出，不畏少子化浪潮，龍華科大持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資設備，並與產業共同成立產學及人才培育聯盟。龍華學子不僅實作機會多、在學期間並輔導考取含金量高的專業證照，也因此畢業生普獲企業青睞。今年《遠見》、《Cheers》「2023企業最愛大學生」調查，龍華科大再度蟬聯全國私立科大第一名榮耀。

而龍華科大除了致力打造智慧校園等硬體設施外，更早已體認到AI智慧及物聯網的大趨勢。該校近年致力於5G、AI、雲端、物聯網及PCB智慧製造等領域人才培育，並結合微軟等資訊科技大廠，將AI、物聯網及智慧製造融入到課程內容，培養學生創新、創意、創業各領域所需之知識及實作技能，以因應未來社會所需。期盼在經發局指導與促成下，歡迎企業提出需求，由龍華科大打造客製化課程，開設各類專班合作，以加速培育人才。

隨後，張局長一行陸續參訪產業菁英訓練示範基地，包括（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，以及創意成型中心、雷射3D列印實驗室、智慧製造實驗室等教學與實作設施。對學校豐沛研發能量及產學合作成果，留下深刻印象。