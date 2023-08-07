中臺科技大學與國立北港高級農工職業學校、敏惠醫護管理專科學校攜手合作於8月6日在雲林縣北港鎮舉辦一日醫護義診服務活動，關注社區長者的健康和舒適度，展現對社區民眾的健康關懷， 助其安度酷熱夏季。

此次活動超過百名來自中臺科大、北港農工、敏惠醫專的志願學生與師長共襄盛舉，帶著專業的知識和熱誠，為社區居民提供高品質的醫護與健康服務。中臺科大陳錦杏校長表示，非常榮幸能夠與北港農工、敏惠醫專再次攜手合作，為北港民眾提供一日醫護義診服務，藉由三方共同努力的合作機會，希望能夠促進學術、專業醫護技術與社區服務的鏈結，讓社區居民能夠感受到來自醫護專業校院及學子們的溫暖和關懷。本次活動不僅在北港農工活動中心設置多個服務項目攤位，同時邀請到河原英雄之友會、嘉義市信賴眼科賴麗如醫師、臺中市驗光師公會、中臺視光系系友、雲林縣驗光師公會，提供豐富且充足的醫護服務資源，共同守護北港鎮長者的健康，活動也特別邀請臺中大坑知名魚丸伯吳明道團隊，親臨現場烹煮新鮮虱目魚粥，提供社區民眾在守護自身健康之虞，同時享用新鮮的美食。

食科系同學製作可口點心分享給北港農工楊長鉿校長及與會嘉賓。（照片/中臺科大提供）

活動中，河原英雄之友會與敏惠醫專牙技科合作提供高齡義齒社區服務與咀嚼吞嚥暨口腔保健推廣，藉由口腔矯正和修復檢測，使民眾恢復以往的自信與笑容。中臺科大視光系、驗光師公會與眼科醫師一同針對視覺健康進行服務檢測，讓民眾能夠檢視自身視力狀況並提供相關保健宣導建議。中臺科大醫檢系進行血糖、血壓檢測與尿液篩檢，為民眾識別潛在的糖尿病與高血壓風險，給予合適的衛生教育，讓民眾更好地管理自己的健康狀況。中臺科大護理系提供ioi身體組成分析，評估體脂肪與肌肉分佈狀況，並針對個人情況給予健康飲食建議。而中臺科大食科系則提供自製可口易咀嚼的健康餅乾，讓民眾吃得健康無負擔。如此多元的健康服務，讓前來參與的民眾收穫滿滿，並給予活動與學校高度讚賞與認同。

中臺科大吳正男招生長致贈大坑魚丸伯感謝狀感謝義煮服務。（照片/中臺科大提供）

此次活動不僅凝聚社區力量，讓愛心與專業合力呈現，也為北港居民帶來健康與關懷。中臺科大未來將持續推動更多的健康服務，深入社區辦理多元且富含意義的活動，奠定與穩固社會大眾的醫療照護相關基礎與知識，展現健康醫護專業特色與服務學習成果，促進學校與社會之間互動，實踐大學社會責任及聯合國永續發展目標。