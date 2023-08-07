本次研習結合線上及實體課程，並分為北區、中區及南區辦理，每梯次為期3天，課程內容包括：「名師開講」、「典範教師實踐分享」、「性別平等教育課程」、「正向管教與特教輔導」，並規劃「教學力」、「社群力」、「領導力」及「品格力」等四大主題實務課程。除開場邀請PaGamO及無界塾創辦人國立臺灣大學葉丙成教授分享如何透過思維的改變，重建新時代老師的價值外，更在「教學力」實務課程，依幼教、國小、國中及高中等各教育階段，提供多元有效教學策略，讓初任教師選修；最後，安排近年全球教育趨勢－社會情緒學習與品格實踐課堂，透過第一線教學現場實務經驗分享，讓初任教師學習覺察自我及理解他人，進一步發現未來教學的關鍵能力及方向。在教學實務經驗豐富的專家教師們引領下，能使初任教師深刻感受到這些典範教師散發的教育熱情，思考如何培養孩子終身受用的核心素養和能力。

張輝誠老師線上分享典範教師實踐經驗（照片/師資培育及藝術教育司 提供）