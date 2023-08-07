本次研習結合線上及實體課程，並分為北區、中區及南區辦理，每梯次為期3天，課程內容包括：「名師開講」、「典範教師實踐分享」、「性別平等教育課程」、「正向管教與特教輔導」，並規劃「教學力」、「社群力」、「領導力」及「品格力」等四大主題實務課程。除開場邀請PaGamO及無界塾創辦人國立臺灣大學葉丙成教授分享如何透過思維的改變，重建新時代老師的價值外，更在「教學力」實務課程，依幼教、國小、國中及高中等各教育階段，提供多元有效教學策略，讓初任教師選修；最後，安排近年全球教育趨勢－社會情緒學習與品格實踐課堂，透過第一線教學現場實務經驗分享，讓初任教師學習覺察自我及理解他人，進一步發現未來教學的關鍵能力及方向。在教學實務經驗豐富的專家教師們引領下，能使初任教師深刻感受到這些典範教師散發的教育熱情，思考如何培養孩子終身受用的核心素養和能力。
點燃教學熱情 中小學初任教師研習8／7-8／18舉行
112年中小學初任教師導入研習於8月7日到8月18日展開，為協助近6,000名初任教師在剛進入職場時能得到充分的專業支持，鼓舞其教學熱情與教育初心，教育部委請國立彰化師範大學辦理初任教師導入研習，並邀請誠致教育基金會、學思達教育基金會、溫老師備課趴及夢的N次方等多元領域社群共同加入，近40位來自臺灣各界具影響力且優秀的老師們聚集一堂，以感動人心的演講，或分享多年累積的專業及教學經驗，共同支持、陪伴初任教師們成長。
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