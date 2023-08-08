國立暨南國際大學與臺中市政府原住民族事務委員會、中彰投苗四縣市政府推動原民青年創業單位及中部九所國立大學創業育成中心，以及地方青年培力產業發展相關單位，將於8月10日舉行『中區原青創業生態圈』「原青創夢啟動記者會暨原青創業與青年培力交流論壇」、8月11日至12日舉行「2023 原青創夢營隊」，共同推動地方原民青年創業，建立地方原民青年創業支持系統，並透過四縣市與九大學的資源，協助原住民青年創業，期待此次遭受風災的部落能迅速恢復。

由暨大及臺中市政府原住民族事務委員會共同召集，期望整合產、官、學方面之中彰投苗地區原民青年創業資源，協助原青發展地方經濟及推廣相關產業，縮短創業歷程、增進區域資源交流機會，進一步吸引青年返鄉與推動地方創生，從中為部落找到文化傳承之經濟、文化、環境等面向之永續經營模式。

暨大研發長陳皆儒表示，8月10日活動上午場將進行『中區原青創業生態圈』啟動記者會儀式，接續為『原青創業與青年培力交流論壇』，安排議題包含：臺中原流新創聚落之青年創培及產業發展、彰化縣政府青發處業務推動簡介、南投縣打造信義鄉布農文化探索基地、苗栗原住民族產業創新輔導經驗等；下午場則邀請原住民創業家進行創業歷程之經驗分享，以及執行青年培力工作站之青年進行沙龍對談，討論在政府資金挹注之下，青年培力及地方創生的相關議題。本次活動將促使產、官、學三方更進一步的交流探討，參與對象則邀請中區各校師生、創育機構、歷年及有意申請U-start 原漾計畫之創業團隊、原民地方產業業者等。

「中區原青創業生態圈-2023原青創夢營隊」活動海報。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大創業育成中心黃裕智主任表示，暨大位於族群薈萃的埔里，也深耕原住民產業10餘年，原住民族專班更是教育部的樣版標竿學校。在過去一年裡，原住民學生創業團隊「浮嶼立槳有限公司」即為原專班學生所組成，透過水上的文化導覽，讓旅客了解日月潭的歷史脈絡與邵族的文化故事，一個希望讓你更認識日月潭的品牌「浮嶼」，獲得教育部青年發展署2022年U-start原漾計畫第一、二階段創業獎金合計140萬元。另一團隊「源柱力人力資源管理顧問有限公司籌備處」亦是原專班學生所組成，希望透過創立人力智慧媒合平台，結合商家及校院學生，甚至是南投原鄉地區，達成保障求職者及商家的需求。此平台擁有一系列的智能導向，快速且方便商家操作，增進短期工作者與時薪求職者尋找工作機會，並鼓勵原鄉部落的青年返鄉就業或創業，共同活化部落文化。