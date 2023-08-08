新北市政府教育局為豐富學生的暑假生活，讓學習不中斷，特別開辦新北市高中職業學習、職業規劃暨品牌影響力暑假營隊，提供同學提早認識職業體驗實作的機會，了解自媒體平台之趨勢以及經營方法，掌握影片拍攝與剪輯技巧，培訓學生展現自我的能力。

新媒體藝術體驗課程。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局自110年起每年辦理高中口說營及成果發表，由影響力教育基金會與新莊高中共同合作，日前舉辦職業學習、職業規劃暨品牌影響力3項營隊，共計22種課程，有43所學校99名學生參與，其中包含職業體驗課程、學習歷程檔案撰寫教學、面試口語表達及哲學思考課等多樣活動。

模擬廣告文案寫手課程。(照片/新北市政府教育局提供)

今年首次於線上先邀請各校學生填寫有興趣的職業，據此開辦課程，包含廣告文案寫手、機器人設計師、職能治療師、影片剪輯等。課程結束後的學生成果發表，由專業講師進行講評及回饋，並於結業式時舉辦模擬面試，讓同學實際體驗模擬面試情境，更了解自己的優勢與劣勢，協助同學面對未來職場或升學能更有信心。

咖啡師手做體驗課程。(照片/新北市政府教育局提供)

影響力教育基金會執行長黃至堯表示，學生於求學階段結束後就要進入社會，但要從事什麼職業、要如何選擇是困難的，透過開辦培養能力的課程，讓學生能有不同於學校的學習體驗。

學生模擬面試挑戰過程。(照片/新北市政府教育局提供)

新莊高中校長謝金城則說，此次營隊課程融入了不同的職涯體驗，讓學生在課程中找到興趣與目標，並提前規劃生活方向。新莊高中的廖子萱同學表示，本身很喜歡參與校外活動，透過參與口說營不僅能鍛鍊口說技巧，也能滿足自己對職業的體驗與學習的好奇心，因為自己想多方發展不設限，未來想申請不分系的大學，透過模擬面試情境，能讓自己發揮臨場反應，自我展現。

教育局表示，口語表達是人際關係的基礎。同學在營隊課程後的成果發表豐富，足以肯定口語表達課程的效果卓越。未來教育局也將持續推動相關課程，積極舉辦各項學習活動及競賽，拓展學生的能力及興趣，為學生創造更多展現自我的平台，並透過聽說讀寫的培養以及在各種學習上的適性發展，讓新北學子成為最有競爭力的一代！