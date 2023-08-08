首屆「2023風城盃全國羽球擂台挑戰賽」於8/2-8/6為期五天，在假新竹市玄奘大學熱鬧開打，本賽事由中華民國羽球協會、新竹市政府主辦。
承辦單位新竹市體育會羽球委員會表示，感謝贊助單位YONEX優乃克股份有限公司、Lexus桃苗汽車新竹營業所及協辦單位玄奘大學、杰誠娛樂、LAPGO一粒米文創。此次賽事來自全國超過800名羽球好手，角逐此次風城盃全國羽球擂台挑戰賽優勝名次。本場賽事組別多元，橫跨不同年齡層，合計共30個組項。本場賽事為高規格羽球賽事，設置專業級比賽地墊，提供電子計分、專業攝影及即時成績等服務，選手不僅能享受在國際級賽場比賽的氛圍，還能領取報名好禮，而得獎者更有豐富的獎品可以帶回家。
新竹市羽球委員會與玄奘大學合作整合地方資源，強化競賽場地設施及專業人員的培訓，期待打造出高品質的全國性羽球賽事，希望透過每一場比賽的籌辦經驗，創造優質的競賽環境，透過羽球運動的普及推廣，帶動全市的羽球運動風氣。另一方面將深耕基層培養優秀人才，提升新竹市羽球基層發展。
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