肝癌高居癌症死因第2位，這當中有八成是B、C型肝炎造成；其中，國人罹患慢性B型肝炎的患者有近兩百萬人，全球更是近3億人是B型肝炎的感染者。因此，有效減少B肝感染造成的危害，促進患者健康，是全球醫藥與公共衛生的重要議題。有鑑於此，長期聚焦慢性B型肝炎臨床與轉譯研究的義守大學「醫學院」醫學研究所所長許耀峻，同時也是義大醫院醫學研究部部長、胃腸肝膽科醫師，他與研究團隊致力於B肝防治觀念的推廣與建立，還曾榮獲2022年度國科會傑出研究獎。

視病如親的許耀峻，在每一次面對病患因B肝演變成肝硬化甚至肝癌時，總是深感痛心與惋惜，因為國內對於B肝預防的觀念較不盛行，造成許多肝癌病患錯過黃金治療時期，進而走向生命的盡頭；許耀峻進一步說明，許多人漠視B型肝炎是因為肝病初期不會有症狀，但是B肝病毒DNA在感染初期就會嵌合到人體的基因，這些嵌合體就可能導致肝癌；再加上現代人生活壓力大，有些患者因工作忙碌而疏忽定期追蹤，讓癌細胞有機會趁虛而入，所以許耀峻與團隊一直很希望能將「預防勝於治療」的觀念推廣至每位國人身上。

「防範未然、即時阻斷病情」是許耀峻積極在宣導的觀念；無論在臨床，還是在課堂中，許耀峻總是一再的將正確觀念灌輸給每位患者與學生。（照片/義守大學提供）

除了觀念要建立外，許耀峻和團隊在過去五年的時間聚焦於B型肝炎的臨床與轉譯研究，以量化實證為基礎，建立B肝患者的個人化診療策略，強調即早接受抗病毒治療，以避免病情惡化，並且優化風險分級，讓醫病得以共享決策。對於能獲得獎項的肯定，許耀峻非常低調的表示，這是團隊的努力，其實做的是將臨床經驗轉化為研究問題與執行，最希望的是研究成果得以應用到臨床決策，如此才能真正幫助到病患的病情不惡化；臺灣醫療服務領先全球，具有完善的醫療環境，提供有效準確的篩檢服務，更能夠防止憾事發生。

「防範未然、即時阻斷病情」是許耀峻積極在宣導的觀念；無論在臨床還是在課堂中，許耀峻總是一再的將正確觀念灌輸給每位患者與學生。許耀峻也呼籲，工作壓力會致使肝炎病情發生，所以“自身健康、自己把關”，民眾在平常就要隨時注意自己的健康，若有狀況即早治療，切莫諱疾忌醫，以免事倍功半甚至積重難返。