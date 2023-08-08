由經濟部工業局指導、工業技術研究院主辦、健行科技大學協辦之2023太陽光電系統多元整合技術研討會，於8月4日在健行科技大學行政大樓國際會議廳舉辦。會中邀請到台達電子、台泥綠能及綠源科技等國內知名太陽光電系統廠商，以及工業技術研究院到場分享最新的多元整合技術，產官學各界超過70家廠商及120逾位來賓與會。

綠源科技公司壽明驊董事長分享農電共生太陽光電系統案例。（照片/健行科技大學提供）

隨國內外產業低碳化的要求及碳權交易發展，帶動太陽光電系統創新商業模式的發展。大規模的太陽光電發電系統應用在各式場域，如何提高投資報酬率，是廠商投入意願的關鍵。健行科技大學江青瓚教務長於開幕中提到，政府規劃2050淨零碳排，再生能源佔比約70 ％；其中太陽光電更是重中之重，設置容量需約40 G W至60 G W，所以台灣太陽光電未來30年將會蓬勃發展。因為土地限制，發展太陽光電多元整合技術發展更有其必要性，希望透過本次研討會，讓大家有更多啟發與願景。工業技術研究院林揚芬經理，也於會中分享今年即將舉辦的「太陽能創新商業模式研討會」及「太陽光電產業低碳化與綠色製程技術研討會」等活動訊息。

台泥綠能公司江一志處長分享漁電共生太陽光電系統工程案例。（照片/健行科技大學提供）

目前國內除傳統屋頂型與地面型案場外，因應不同場域出現的水面型、營農型、漁電共生或是結合儲能系統的案場，都會有不同對應的工程技術。這些新技術都在該研討會中分享，期能透過交流，幫助國內業者提升專業技術。會中由台達電子能源系統解決方案事業處艾祖華資深處長分享太陽光電諸能系統技術與工程案例、台泥綠能江一志處長分享漁電共生太陽光電系統技術與工程案例、綠源科技壽明驊董事長分享農電共生太陽光電系統技術與工程案例。

台達電子公司能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華資處長分享該公司推動太陽光電儲。（照片/健行科技大學提供）

健行科大綠色能源研究中心，以培育太陽光電中、下游產業鏈之技術人才為目標，契合國內產業的人才需求，以達到綠色能源的扎根教育。曾獲教育部「產業菁英訓練示範基地計畫」及相關補助6千餘萬元，成立太陽光電產業菁英訓練基地，除進行人才培訓外，亦與工研院、博善材料、昇鈺光電等業者研製小模組等合作。此外，該中心亦設有勞動部「太陽光電設置」乙級技術士技能檢定術科測試場地，培育太陽光電架設專業人才，並配合教育部第三期大學社會責任實踐計畫-¬陽光樂活、綠能永續扎根計畫，成立「區域太陽光電發電產業推動聯盟」，更緊密與產官學研結合，與各界共同創造太陽光電產業新的契機。