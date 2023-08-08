「112學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」北區場次於8月8、9日在國立苗栗農工舉辦、南區場次則於8月15、16日在國立臺南一中辦理。以「Team Education！讓教育走向世界！」為主題，由教育部長潘文忠主持開幕式，參與對象包括全臺高級中等學校以及海外臺灣學校校長，各地方政府教育局處代表共同參與會議，透過重大政策說明、分組專題研討、學校經驗分享及各校的提案討論，讓各地區校長們得以學習教育新興議題與實務，及運用於校務推動，共同致力於優質教育的實踐。
會議首日「國家重大政策說明」及「學校實務經驗分享」，與校長們討論有關「國際教育」、「社會情緒學習技巧」、「數位教學」及「本土語教育」等議題，讓與會校長瞭解並協助推動目前重大政策方向，及關注學生心理健康、運用最新科技於教學等議題，希望透過主講校長分享彼此校務經營的經驗，讓校際間的合作夥伴關係更加深化。
另本次「分組專題研討」，聚焦「數位/網路性別暴力防治教育」、「高中自主學習實踐與學生回響」、「人工智慧時代的技職教育與產學連結—產學攜手2.0」與「學生情緒行為問題的因應與支持—從正向行為支持的觀念談起」，透過專家學者與校長的對談，以專業引導與實務分享的方式，提供校長們最新教育政策方向。
潘文忠部長表示，就目前教育階段正面臨新課綱及新考招制度的變革，對學校來說，確實是一個挑戰與改變。在這過程當中，藉由校長跟所有老師們齊心協力，協助同學們妥善規劃及學習，以落實新課綱自發、主動、共好之精神，並感謝校長們帶領同仁持續向前，為學生提供更加優質的學習環境。另外，本次會議針對目前高中階段學生心理健康及國際交流議題，特別請專題講師陳學志及劉美惠教授，與校長就學校實務經驗進行雙向交流，期能營造優質、友善的教育環境。
鍾東錦縣長表示，今年7月份教育部辦理「112年全國終身教育行政會議－強化數位時代下的終身學習力」，接續8月份辦理全國校長會議，感謝教育部對苗栗的厚愛，陸續在苗栗辦理全國性活動，提高苗栗的能見度，也帶動苗栗教育的整體動能。
會議次日邀請品牌「瓷林」董事長林光清分享「美感教育與藝術素養陶冶—從燃燒一瞬間，化璞土為藝術與永恆，苗栗平凡子弟登上世界知名品牌之成功路程」，讓校長們瞭解業界品牌經營方式及藝術家的職人精神。
教育部表示，藉由年度校長會議之舉辦，期能凝聚全國校長辦學共識、分享實務經驗、掌握時代脈動及教育新思維，並聽到學校的需求及建議，透過雙向交流意見能提供學校及時的協助。
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