「112學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」北區場次於8月8、9日在國立苗栗農工舉辦、南區場次則於8月15、16日在國立臺南一中辦理。以「Team Education！讓教育走向世界！」為主題，由教育部長潘文忠主持開幕式，參與對象包括全臺高級中等學校以及海外臺灣學校校長，各地方政府教育局處代表共同參與會議，透過重大政策說明、分組專題研討、學校經驗分享及各校的提案討論，讓各地區校長們得以學習教育新興議題與實務，及運用於校務推動，共同致力於優質教育的實踐。

會議首日「國家重大政策說明」及「學校實務經驗分享」，與校長們討論有關「國際教育」、「社會情緒學習技巧」、「數位教學」及「本土語教育」等議題，讓與會校長瞭解並協助推動目前重大政策方向，及關注學生心理健康、運用最新科技於教學等議題，希望透過主講校長分享彼此校務經營的經驗，讓校際間的合作夥伴關係更加深化。

112學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議由潘文忠部長主持開幕式。（照片/教育部國教署提供）

另本次「分組專題研討」，聚焦「數位/網路性別暴力防治教育」、「高中自主學習實踐與學生回響」、「人工智慧時代的技職教育與產學連結—產學攜手2.0」與「學生情緒行為問題的因應與支持—從正向行為支持的觀念談起」，透過專家學者與校長的對談，以專業引導與實務分享的方式，提供校長們最新教育政策方向。

潘文忠部長表示，就目前教育階段正面臨新課綱及新考招制度的變革，對學校來說，確實是一個挑戰與改變。在這過程當中，藉由校長跟所有老師們齊心協力，協助同學們妥善規劃及學習，以落實新課綱自發、主動、共好之精神，並感謝校長們帶領同仁持續向前，為學生提供更加優質的學習環境。另外，本次會議針對目前高中階段學生心理健康及國際交流議題，特別請專題講師陳學志及劉美惠教授，與校長就學校實務經驗進行雙向交流，期能營造優質、友善的教育環境。

鍾東錦縣長表示，今年7月份教育部辦理「112年全國終身教育行政會議－強化數位時代下的終身學習力」，接續8月份辦理全國校長會議，感謝教育部對苗栗的厚愛，陸續在苗栗辦理全國性活動，提高苗栗的能見度，也帶動苗栗教育的整體動能。

潘部長頒發重大政策說明及學校實務經驗分享感謝狀。（照片/教育部國教署提供）

會議次日邀請品牌「瓷林」董事長林光清分享「美感教育與藝術素養陶冶—從燃燒一瞬間，化璞土為藝術與永恆，苗栗平凡子弟登上世界知名品牌之成功路程」，讓校長們瞭解業界品牌經營方式及藝術家的職人精神。

教育部表示，藉由年度校長會議之舉辦，期能凝聚全國校長辦學共識、分享實務經驗、掌握時代脈動及教育新思維，並聽到學校的需求及建議，透過雙向交流意見能提供學校及時的協助。