臺南市中西區中正國華商圈「今日電影街」於8月5日盛大開幕，國立臺南大學學生團隊以跨業合作模式於商圈經營咖啡攤，帶動地方多元創生，並實現自己的創業夢想。

「今日電影街」是全台唯一的電影主題室內商場，期盼注入新世代能量，重振老臺南人記憶中的鬧區角落，並重新打造成一個蘊藏臺南文化精粹的新地標。此商場由高雄的威易開發與在地的今日全美戲院共同合作，威易開發的劉祥德創辦人表示，對於「今日電影街」的開幕充滿期待。這個結合電影文化、老戲院、美食和市集的創意空間，不僅能夠提供遊客和市民舒適的休憩場所，更是推廣在地文化和創意產業的絕佳機會。開幕當日，今日全美戲院的吳俊漢董事長也帶領在場的民眾回憶數十年來自家電影票價的變化，希望持續傳遞與發揚電影文化，成為臺南的文化底蘊之一。

南大學生經營咖啡攤車。(照片/國立台南大學提供)

商圈中，其中一家進駐攤位為國立臺南大學執行高教深耕計畫的學生團隊與曾獲得創意咖啡比賽冠軍的Peace & Love Café的簡嘉程咖啡師共同合作經營。參與咖啡攤營運的南大經營與管理系盖建舟與數位學習科技系徐碩亨同學表示，透過經營咖啡攤，不僅充分展示了年輕世代的創意和活力，並透過這個商場平台獲得了寶貴的創業經驗。

南大研究發展處創新育成中心賴賢哲主任表示，這次的合作重點聚焦在透過商場、咖啡師以及學生團隊的跨業合作模式共同經營咖啡攤車。他強調，這不僅是一個商業計畫，更是一個提供學生發展創業實作能力的平台。

南大表示，透過這次「今日電影街」所獲得的經驗，未來將持續向外尋找更多的機會來協助學生團隊進行創業實作，讓同學在校期間就能培育創業家精神，並獲得實踐創業夢想的機會。