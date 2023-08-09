聖約翰科技大學日前舉行卸任和新任校長交接感恩禮拜。唐彥博教授榮任聖約翰科大第11屆校長，150餘位嘉賓親臨現場觀禮致賀，並參與「繼往開來、再創榮光」感恩餐會。包括：科技大學、高中職、各家長會長協會、家長聯合會及宗教團體…等，共18個團體致贈匾額、琉璃擺飾、禮盒紀念品…等，充分展現唐彥博校長的超強人脈。這些人脈資源也將成為唐校長經營聖約翰校務最珍貴的資產與後盾。

唐彥博校長表示，由於曾經兼任過多項社團組織會長及理事長職務，因此就任典禮當天嘉賓雲集，其中包括：教育部前部長吳清基、考選部部長許舒翔、考試委員吳新興、前文化大學校長李天任等人，都在百忙之中抽空前來參與盛會，並擔任貴賓致詞。另有大同大學、私立大學校院協會理事長何明果校長、實踐大學丁斌首校長、東南科大李清吟校長、醒吾科大陳義文校長、景文科大于第校長、台北海洋科大林俊彥校長、元培醫事科大王綮慷校長、敏實科大曾信超校長、德育護理健康學院翁進坪校長、致理科大講座教授尚世昌前校長等10所大專校院校長、10所高中職學校校長及近20個各級家長會與民間團體組織出席。

全國高級中學家長大聯盟張錕盛監事長（右四）暨全體會員致贈手工乾燥花擺飾賀喜。(照片/聖約翰科技大學提供)

唐彥博表示，出席典禮的貴賓及各級團體不但跨部會（教育部、考選部）、跨縣市（全國、台北市、新北市等學校、家長會）、跨學校類別（高校、技職、普高、技高、國中）、跨社團（校友會、家長會、各類協會），更是跨宗教，包括：佛教、創價學會及世界和平統一家庭聯合會等宗教團體代表，也齊聚在基督教教堂「降臨堂」之中，呈現「跨」的特色，蔚為美談。

「繼往開來、再創榮光」感恩餐會以自助餐方式於聖約翰科大百齡堂2樓舉行，除準備豐盛的佳餚款待貴賓之外，亦邀請數位文藝系畢業校友、有「約翰好聲音」之稱的吳尚輯現場演唱經典好歌，讓感恩餐會洋溢歡樂溫馨的氛圍。

東南科大、大同大學、醒吾科大、台北海洋科大、樹人家商、木柵高工家長會、中華民國表揚好人好事運動協會、新北市表揚好人好事運動協會、台北市高中高職家長會長協會、全國高中高職家長會長協會、全國公私立各級學校家長聯合會、全國高級中學家長大聯盟、新北市中小學家長協會、台北市家長會長協會、新北市家長聯合會、天寶教育苑、全國家長協會及統一教台灣總會等18個團體，紛紛上台致贈賀禮給唐彥博校長，恭賀強棒唐校長榮任新職。