教育局表示，新北市在地就學率從過去的5成，現逾7成並朝8成邁進，希望進一步突破現有的教育框架，兼顧在地就學質與量的提升，讓學生學習能更多元適性，打造無邊界學習環境，跨出高中校園到大學上課。

本次簽署的課程合作MOU，打破過往單一學校點對點的合作，首度聯合國內頂尖大學群共同合作，整合大學端與高中端，對接模式更多元、範圍更廣泛。課程內容由台灣聯合大學系統4校熱門學系共同開設，112學年度共有8門免費課程，有目前最夯的「量子科學與矽半導體」、「醫學及生物科技」、「人工智慧物聯網」、「統計與大數據分析」等，由各高中推薦學科能力競賽、科展、生活科技競賽選手或對科學實作有興趣的學生參加。

首波課程將於8月21日至25日開跑，由中央大學資電學院聯合開設「人工智慧物聯網」5天營隊，其他各校的課程自10月起亦將陸續開課，相關開課資訊請至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」(網址：https://learningcollaboration.org/)最新消息查詢。

台灣聯合大學系統主席陳力俊表示，台灣聯合大學系統運用了4校的個別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作，與新北市首度嘗試以熱門學系的專門課程來提供高中學生跨校選修，讓高中生能夠提前體驗不同學系的特色，也讓大學端的選才機制能夠彈性調整，給予彼此更多元深化的學習及互相交流的契機，讓高中育才及大學選才的對接更緊密。

明德高中數理鑑識實驗班2年級施昱睿同學對於即將開始的課程表示，期望中央大學「人工智慧物聯網」課程能有一些實作項目提供體驗操作，能進一步探討AI背後的隱私保護議題，讓我們更明瞭AI科技的運用與安全。北大高中參加科展的3年級阮瑋豪、陳宣帆同學則想要挑戰清大及陽明交大開設的「量子科學及半導體」，希望藉由高品質課程的淬鍊，未來能應用於科展專題製作，以此來提升獲獎機率。

教育局強調，新北市推動在地就學政策，從110學年度整合各合作大學開課資源架設「與大學共創學習平臺」、111學年度與陽明交大合作建置全國規模最大的「高中數位教學專區」，到現今112學年度與台灣聯合大學系統共創學習的課程合作模式，已不僅只是單純追求數量的提升，更重要的是吸引優秀學子留在新北，打造優質的高中職教育環境，更緊密連結大學資源，創全國高中與大學課程合作資源共享新里程碑。