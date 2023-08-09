首場創創火箭營工作坊甫日前於嘉義圓滿落幕。為培養青年創業家精神及解決問題的行動力，教育部青年發展署辦理創創火箭營工作坊，透過「選題力」、「製作力」、「行銷力」及「趨勢力」四大創新創業關鍵課程，並安排新創導師隨隊指導，自競賽中演練創業規劃技巧，協助有意投入創業，或正努力實踐夢想的青年們，培養創新創業所需關鍵能力。

首場創創火箭營工作坊設計了豐富精彩的課程：「創業選題」由選題大師「Happ.好域集團」張雲淞執行長帶領學員從問題、需求到學習精準描述目標客群，避免在選題、創業初期就迷路；「製作力」則由「簡報練功團」創辦人江樵，傳授自受眾視角，製作一目瞭然的簡報關鍵技巧；「行銷力」則邀請到「職涯大小室」創辦人王怡婷進行分享，從社群軟體分析到行銷計畫規劃，以案例解析如何避免走冤枉路；另特別邀請U-start創新創業的學姐「走走家具」執行長宋倍儀與學員們遠端視訊，分享提案簡報時應注意簡報配比、時間分配、常見誤區、正確應對方式等Pitch心法。

「趨勢力」部分則邀請TMI臺灣創意工場投資長暨合夥人何明彥，深度解析創業的市場趨勢，包括環境保育、人口老化議題，指導學員透過翻轉思考，找出市場缺口、畫出顧客旅程，除製作產品，更讓客戶買單服務。在精實的課程增能後，最終是各小隊最期待的提案力競賽，學員們在短短2天內，透過多位講師及業師指導，各自發揮所學提出各式精彩的創新創業提案，例如影音粉絲搜尋引擎、交友飲食APP、療癒小物等，展現青年創造力及拚戰精神，獲得業師一致稱讚。

這次的創創火箭營工作坊體驗為學員們帶來豐沛的成長養分，也有機會結交志同道合的夥伴。另外，9月2日至3日(臺南)及10月28日至29日(臺北)將接續舉辦兩場工作坊，臺南場開放報名中，至Accupass活動網頁報名(https://www.accupass.com/event/2307050550081446868416)，並持續關注「教育部青年發展署」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/ydagov/)「創創大學堂」系列活動與創業趨勢的第一手資訊。歡迎有創業精神的青年朋友踴躍報名參加！