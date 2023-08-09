第六屆愛在芒果暑期實習活動結業典禮於8月7日在湖南廣電T2攝影棚舉行，該攝影棚也是熱門節目「你好星期六」的錄製影棚。結業典禮中頒發最佳優秀實習生、短影片優秀作品勝出者，並由學員組成女團唱跳表演等。現場洋溢者滿滿的熱情與熱忱外，也顯得有些感傷，因爲同學們將要離開湖南廣電，離開他們實習崗位的師父與像家人般的同期學員。

7日出席結業式現場的貴賓包含國台辦新聞局副局長、發言人陳斌華，湖南省委宣傳部部務會成員、二級巡視員劉新年，湖南省委台辦主任曾智夫，湖南廣電集團（台）黨委書記、董事長張華立出席活動並致辭。以及來自台灣10所高校的14位院、校老師組團來湘觀摩實習生的結業典禮，見證學生蛻變與實習成果。

國台辦新聞局副局長陳斌華致詞。(攝/景義婷)

國台辦新聞局副局長陳斌華在致詞中表示，近年來越來越多台灣的青年來到我們這邊實習、學習、工作、創業，他們活躍在經濟建設、鄉村振興、社會公益等各個領域，希望台灣青年學子們汲取和傳承中華民族的智慧和精神力量，勇作兩岸媒體事業的奮進者、開拓者和奉獻者，促進兩岸文化交流，在創夢中書寫無悔人生。

省委台辦主任曾智夫提到，活動舉辦以來，十分欣慰看到台灣青年學子們在湖南能學有所獲。(攝/景義婷)

省委台辦主任曾智夫提到，活動舉辦以來，十分欣慰看到台灣青年學子們在湖南能學有所獲、學有所成，十分感動看到兩岸年輕人之間從陌生到熟悉、到不捨的深厚感情。祝願同學們將在湖南實習所得融入到學習工作中，成就一番事業，希望同學們繼續身體力行做兩岸友好交流的推動者。

湖南廣電集團（台）黨委書記、董事長張華立致詞。(攝/景義婷)

湖南廣電集團（台）黨委書記、董事長張華立說，今年重啟「愛·在芒果」，通過這個平台兩岸年輕朋友交流互鑒、共同奮鬥、共築價值，這份友誼會一直延續下去。南廣電集團（台）將全力為海峽兩岸年輕人文化交流搭建更多平台。期待同學們把在芒果實習的所思所得帶回去，懷著對事業的熱愛，張揚青春的力量，把對傳媒工作的激情與夢想傳遞給更多台灣同學，開啟屬於自己的輝煌事業。

陳斌華、曾智夫與台灣實習生代表將盛開的十盆鮮花放入芒果台標的花壇中，一同喊出“愛在芒果，生生不息”，共同完成了“盛開在芒果”儀式。(攝/景義婷)

台灣實習生代表廖姮玥實習生表示這次在湖南衛視實習，真的提升了自己的視野。(照片/廖姮玥提供)

陳斌華、曾智夫並與台灣實習生代表將盛開的十盆鮮花放入芒果台標的花壇中，一同喊出「愛在芒果，生生不息」，共同完成了「盛開在芒果」儀式，廖姮玥實習生表示這次在湖南衛視實習，提升了自己的視野，也增加了很多知識，實習期間裡從節目企劃環節的發想，到節目正式錄製都有參與，參與節目企劃時可以從會議上聽到來自不同角度的聲音和想法，參與現場錄製可以瞭解到現場的舞美以及現場拍攝的手法和思維，這次湖南實習真的很難得。啟動儀式上的花代表剛到長沙到我們，就像一朵朵待盛開需要滋養的花苞，經歷過大風大雨高溫曝曬，我們都挺過來了！開出好多好多小花，希望在未來的職業路上都能像這花一樣綻放。

結業典禮上，實習生們進行了熱情洋溢的唱跳表演。(攝/景義婷)

女團唱跳成員許瑋宸。(照片/許瑋宸提供)

此外，讓人不由得尖叫的是實習生們進行了熱情洋溢的唱跳表演，展現了他們青春向上的風採和對傳媒工作的熱愛。女團唱跳成員許瑋宸表示，一開始報名參加結業表演時，就是希望在這趟旅程中不留遺憾，所以當導演提出組一個女團表演唱跳時，既驚喜又擔心，很怕自己在短時間內沒辦法完成。短短兩個小時的錄音和三天的練舞，我們從不熟悉「戀愛告急」這首歌曲，到大家一起上台完整的表演，雖然過程中真的很累、壓力很大、一度很崩潰，但表演當下以及後面看到完整的影片時，心裡的激動和感動都讓我堅信過去的努力是值得的。感謝每一個教導我們、幫助我們的老師、導演，也謝謝所有一起上台表演的大家，每天反覆的練習，在彼此需要幫助與安慰時，成為互相的依靠，女團表演為我們這趟旅程的最後一刻留下很難忘的回憶。

頒發最佳實習生。(攝/景義婷)

獲得最佳實習生的陳珮絜表示，覺得很意外，因為在這麼多實習生裡，我居然能被老師們推薦，並獲得優秀實習生稱號的肯定，同時感到相當開心，在短短的實習裡，因為當了組， 所以肩負很多責任，也因為有這個職務在身，使我更用心的去完成大大小小的事，最後謝謝指導過我的所有老師，謝謝支持我的朋友們，謝謝這個月勇敢的我。

闊別三年，本屆”愛在芒果”活動再次重啟，實習交流活動至今已成功舉辦六屆，已經成為兩岸新聞交流的品牌活動之一。(攝/景義婷)

闊別三年，第六屆「愛在芒果」活動再次重啟，已經成為兩岸新聞交流的品牌活動之一，累計近300名來自台灣高校的學生通過「愛·在芒果」活動來到湖南廣電實習交流，期望同學在未來的路上都能乘風破浪、披襟斬棘與生生不息。