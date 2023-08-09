AI風潮席捲全球，近來AI醫療更是全球焦點。東海大學看準這波潮流，聯手台中榮總醫師團隊，打造獨步全台的AI智慧重症照護系統，加速落實台灣未來AI醫療科技藍圖。

長期發展AI技術的東海大學人工智慧中心( AI中心)攜手臺中榮總醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，全面進軍AI醫療，成功整合5大醫院數據，打造獨步全臺的AI醫療「智慧重症照護系統」，除了能助力醫生診斷外，也同時降低病人死亡風險，引起醫界高度關注。東海工學院副教授白鎧誌表示，東海設計出的AI模型，不只用於單一醫院，更跨院進行外部合作，目前已與台北榮總、馬偕醫院、成大醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院等4家醫學中心合作，實際應用於5家醫院，這是醫療跨院整合的一大創舉。

東海 AI中心利用長期發展的AI技術 攜手臺中榮總醫療顧問團隊，以「你有醫院，我有AI」為主軸，成功整合5大醫院數據，打造AI醫療「智慧重症照護系統」。（照片/東海大學提供）

東海AI中心主任羅文聰表示，東海AI中心幕後的最大推手，是東海化工系校友鄭清和，他是電子代工大廠「英業達」創辦人之一。羅文聰說，過去3年，他以大渡山學會理事長身份，在東海實施「AI計畫」，每年平均投入超過6000萬元發展經費，致力發展AI課程，培訓師生。

大渡山學會理事長鄭清和表示，AI席捲全球，世界已產生劇烈變化，他認為，大學生學習AI不是「實質幫助」的問題，而是不學習AI就會被淘汰。所謂的「學習AI」，並非每個人都要成為資工相關專家，而是要能以AI貫穿所學專業，甚至跨域學習、合作。鄭進一步說，過去文社學生的專業領域較難切入AI，但當AI ChatGPT可以寫詩、散文、劇本，甚至分析，人文與科技便不再是兩道壁壘，而能夠相互理解、運用，因此對於「文社學生」而言，若不學習AI，就可能被淘汰。

主任羅文聰表示，在發展AI技術的過程中，AI人才培育是最為重要。他強調，東海沒有醫學院，卻能與醫院合作，這代表東海AI技術已獲認可。目前東海大學也積極與醫院體系密切合作，共同培育AI人才，相信未來將能讓智慧醫療跨域發展不侷限，也進一步突破並提升台灣醫療的品質與照護。