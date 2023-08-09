8月8日玄奘大學與印尼菩提心曼荼羅基金會轄下依巴斯科中學(Ehipassiko School)和佛法菩提中學(Sekolah Dharma Budhi Bhakti) 簽署合作備忘錄，雙方將透過資源共享與師生交流，促進台灣與印尼佛教中學之間的合作交流。

玄奘大學於8月8日上午10點舉行簽約儀式。（照片/玄奘大學提供）

菩提心曼荼羅基金會創辦人釋學源法師與基金會主席Mr.Febrian Temansjah 8月8日上午10點在玄奘大學進行簽約儀式。菩提心曼荼羅基金會位於印尼雅加達，轄下分設各基金會於不同城市辦理從幼稚園至中學之完全中學。本次來台簽約人員除了創辦人釋學源法師與基金會主席Mr.Febrian Temansjah，另包含基金會核心成員: 黃幸娟副會長、EDBB基金會財務長Mr.Saidy Kusno、BSD基金會財務長Mrs. Berinah Bong、BPE教育集團主管Mr. Marcus Tanihaha、EDBB中學校長Mr.Wiharta Adi Putra。

玄奘大學簡紹琦校長表示，今年四月曾至印尼拜會了菩提心曼荼羅基金會轄下各中學，有感於該基金會愛生護生與辦學理念與本校契合，加上該基金會創辦人釋學源法師曾二次至玄奘大學參觀座談，對本校教學與設備印象深刻，遂促成此次簽約。此外，該基金會於112學年度已推薦2位學生到玄大就讀。除了簽署合作備忘錄外，基金會轄下的體正大學校長釋學親法師亦將親自率領學者參加本校8月12-13日「印順導師思想之理論與實踐」國際學術研討會發表論文。