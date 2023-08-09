在我是藝術家的展覽現場中，有位頭髮灰白的父親激動地對著藝術家說：「你是我們家第一個在中正紀念堂展出的人，是我們家的驕傲。」負責現場的主辦單位衛生福利部八里療養院職能治療師洪祥純表示，在展覽會場中，除了觀光客或是安排導覽的團體外，也會有人拿著相機、推著行李箱，在三樓藝廊反覆徘徊在某幾幅畫作前，左顧右盼，還叨念著是不是錯過時間。原來是藝術家和家屬相約於此，觀畫也關心。大多數的藝術家甚少與家人同住，有可能住在精神復健機構中，也可能在異地努力接受治療著，平時難有機會能相聚。而透過展覽這道鵲橋，讓藝術家和家人能共享及分享這生活的精彩，也看見藝術家畫作的身後，映出家人支持又溫柔的光。

在我是藝術家的展覽現場中，有位頭髮灰白的父親激動地對著藝術家說：「你是我們家第一個在中正紀念堂展出的人，是我們家的驕傲。」(照片/衛生福利部八里療養院提供)

在中正紀念堂三樓藝廊展出的第四屆「我是藝術家」，主辦單位為了想讓更多人了解這個展覽背後想呈現的意義，特別於假日辦理深度導覽跟體驗活動。透過介紹這群精障藝術家所經歷的病程、遇見的人事物以及內心的感受，讓參觀民眾能更仔細的看著每一幅畫和作品。該院職能治療師王玉山表示，在假日導覽會有藝術家在她的畫作前闡述她創作的故事。兩幅畫作在創作時都處於情緒低潮期，她透過創作，想讓其他人感受到溫暖、感受到女性的堅強。這時，旁邊觀展的民眾立刻回應著，自己確實感受到了畫作中的溫度。

主責的謝佩君職能治療師表示「我是藝術家」展期至8月14日在中正紀念堂三樓藝廊展出。請大家把握最後參觀時間，特別是每周六及周日下午的三場深度導覽，讓觀展民眾用心體會精障藝術家的創作成果，以及藝術家所揭露及坦率的表達自己的感受與創作。