真理大學宗教文化與資訊管理學系日前舉辦了一場充滿學術與民間交流的「2023越南宗教文化踏查」活動，透過移地教學及境外實地教學，師生們深入越南，踏訪多元的宗教文化，拜訪越南社會學翰林院宗教所、越南台灣商會河內分會、越南母道教皇天仙聖教道會等機構，並走訪聖約瑟夫大教堂、西湖鎮國寺、真武觀、文廟建築群等聖地，探索越南宗教的多樣性。

越南擁有豐富多元的宗教發展，歷史悠久的宗教文化深深根植於這片土地。為了擴大師生對於東南亞宗教文化的認知，並促進台越雙方宗教文化交流，所以此次活動目的著重於提升師生們的國際視野與學術深度。

「2023越南宗教文化踏查」是由真理大學宗教文化與資訊管理學系林秀玉系主任、蔡維民教授、蕭進銘教授及黃錦紹教官帶領，共有20位師生參與。他們在越南展開為期一週的宗教文化之旅，深入了解越南社會學翰林院宗教所等學術研究機構的最新研究成果。

此次行程中，師生們除了造訪寺廟、教堂、宗祠等宗教場所，也與當地信徒、神職人員進行深入交流。特別引人注目的是走訪越南母道教皇天仙聖教道會，體驗了長達六小時的宗教儀式。這場宗教洗禮讓師生們深刻感受到越南民間信仰的深厚文化底蘊，也讓他們更加珍惜台灣多元的宗教文化，意識到不同地區宗教間的異同與連結。

此次越南之旅讓師生獲益良多。越南的宗教文化多元豐富，而透過和越南社會學翰林院宗教所的專家學者交流，師生深入了解越南宗教發展的歷史與現況。越南臺灣商會聯合總會河內分會的洪志華會長也在座談會中與師生們分享了台商在越南的經營與生活經驗，進一步拓展了師生們的國際視野。

境外宗教文化踏查是真理大學宗教文化與資訊管理學系的重要教學活動。自2018年開始，該系已先後走訪福州、青海等地，提供師生們豐富的境外學習經驗。未來，該系還計劃前往馬來西亞、韓國、日本、印尼等地，進一步推廣台灣與海外宗教文化之學術及民間交流。

透過這次越南之旅，真大宗管系師生不僅擴展了對東南亞宗教文化的認識，也深刻體會到宗教文化的普世價值。未來，真大宗管系仍會持續深耕多元宗教文化教育，培育更多對宗教文化有深度與廣度的專業人才，為發展宗教和諧、文化多元共融之社會，貢獻一己之力。