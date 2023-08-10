炎炎夏日，又逢暑假，泳池是最好的消暑休閒去處。但台北市議員王欣儀指出：市府研考會近期在12個行政區各抽樣考核一處游泳池，發現不及格的游泳池竟然高達8成，情況包括地磚生鏽、破損、地板未置放防滑設施、階梯防滑條脫落，更有兒童戲水池台階、滑水道長青苔未清除，或滑水道水池破損施工仍開放使用、游泳池邊未備妥救生繩等缺失，完全是置民眾的安危而不顧！

淋浴區磁磚泛黃、止滑地墊發霉，衛生品質維護有待商榷。（照片/台北市王欣儀提供）

北市府研考會依照「臺北市單一陳情系統HELLOTAIPEI」112年上半年案件，以「游泳池」關鍵字統計輿情分析，並以1行政區挑選1個游泳池為原則，針對前港公園、榮星花園、內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、青年公園、玉泉公園、山豬窟、龍門國中、中正國中、博愛國小及松山國小共12個游泳池辦理現場考核。

Spa池地磚破損的銳利邊緣可能造成民眾使用時的意外傷害。（照片/台北市王欣儀提供）

王欣儀指出，此次考核的平均合格率僅55.56%。合格率達80%（含）以上為及格，因此除了木柵焚化廠（81.82%）及青年公園游泳池（80.95%）及格外，其餘通通不及格。而其中又以前港公園游泳池的合格率最低，只有40.91%！

滑水道水池破損施工，卻仍開放民眾使用。（照片/台北市王欣儀提供）

此次考核表現最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」，平均合格率只有22.22%，有一半的游泳池包括博愛國小、龍門國中、榮星花園、北投焚化廠、松山國小、前港公園等在此項目的合格率竟然掛「零」！

六大考核項目分別是「服務標示」、「游泳池維護管理」、「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」、「服務態度」、「安全衛生管理」、「輿情反映」。

王欣儀質疑，這些不合格的情形是否已長期存在？平均合格率如此低，代表業者的自我管理非常差，政府的督導也形同虛設，所以當政府在抽樣檢查時，業者連應付都懶得應付！

王欣儀指出，抽樣結果恐怕只是「冰山一角」。目前北市教育局、體育局主管的游泳池就有153個，若按這次的合格率來推估，恐怕有超過125個游泳池是不及格的，這種管理品質市府恐怕難以對市民交代。

王欣儀要求，希望經由這次考核，相關主管機關能劍及履及地提高管理效能，各游泳池的經營單位都要達到及格標準以上的品質；此外，市府也應定期評鑑並對外公布查核結果，且經營單位若屢犯不改，應研議取消經營資格，以維護本市公立游泳池的品質及市民使用安全！