蘋果2023全球Swift Student Challenge國際大賽，由系上梁志雄老師指導的龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系碩士生陳廣隆在賽中獲得優選，同時通過iPAS經濟部產業人才能力國家級鑑定考試，接連榮獲國際大獎與國家級專業證照雙重肯定，表現非常出色。

每年Apple都會在全球開發者大會中向世界各地學生發起一項挑戰：利用Swift程式語言製作原創 app playground。今年 WWDC Apple全球開發者大會日前盛大揭幕，Apple獲獎者人數從去年的350人增加到375人，使更多學生得以參與其中，並因他們的藝術性和巧思獲得讚賞。

陳廣隆同學獲獎作品《TAMESNIGIRI》。（照片/龍華科大提供）

龍華科大遊戲系碩一生陳廣隆，運用系上梁志雄老師多年教導Apple程式語言(Swift)及Apple2D遊戲引擎(SpiteKit)的教學經驗所製作的中英文對照教材，快速有效學習並完成作品《TAMESNIGIRI》(試斬，又稱又稱據物斬，是古代日本拿秸稈、疊蓆、青竹等物體來測試刀劍耐用程度和實用性的行為，今日已發展為一種日本文化中特有的武術藝術)，參加2023 Apple Swift Student Challenge比賽，最後榮獲優選，陳廣隆日前也順利通過iPAS經濟部產業人才能力鑑定考試－行動裝置程式設計師(iOS)初階能力鑑定，短時間獲得此兩項肯定，實屬不易。

iPAS能力鑑定為經濟部與工研院共同統籌推動的專業人才能力鑑定，由經濟部發證，教育部認可。並推動優先面試、聘用獲證者，也提供企業另一客觀選才及評核人才能力的工具。龍華科大遊戲系是國內極少數擁有完整教授Apple Swift程式語言與Apple Spritekit 2D遊戲引擎課程的系所，並輔導同學考取經濟部iPAS專業人才能力鑑定相關證書。

龍華科大遊戲系輔導同學考取經濟部iPAS專業人才能力鑑定相關證書。（照片/龍華科大提供）

十幾年來持續教授學生Apple Swift程式語言及運用Apple 2D遊戲引擎SpritKit 開發2D行動遊戲的梁志雄老師表示，一般國立大學老師少有開設此方面課程；iOS程式設計師薪水普遍較高但其學習門檻也相對較高，學生若能畢業前考取iPAS相關國家級證照或參加相關國際競賽，是畢業謀職的優勢競爭力。期盼幫助更多同學考取此項證照，並為產業培養符合企業需求的人才。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生獲獎並感謝指導老師辛勞。他強調，學校創校迄今已逾半世紀，致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，1999年率先成立多媒體與遊戲發展科學系，不僅是國內第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，也是極少數具有次世代遊戲程式設計開發師資與教學能力的技職院校，今年將導入人工智慧協作遊戲開發，更能培育出產業界需要的創意人才，打造學子未來職場競爭力。