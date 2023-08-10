112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，總共有67所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2,357個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計有2萬7,348名。

根據技專校院招生委員會聯合會統計，本學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記選填資格人數為2萬1,604人，比111學年度增加了1,085人。而本學年度考生完成上網選填登記志願人數，共計有2萬0,088人。

經過依考生選填登記之志願序統一分發，錄取人數計一般生1萬9,384人，一般生分發錄取率為96.5%。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群（類）依序為商業管理群、電機與電子群資電類、機械群、餐旅群及設計群。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至本委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於112年8月11日12:00前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。