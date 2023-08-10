義守大學長期深耕國際化，校內有40多國、近1500名境外生，「小型聯合國」校園，讓境外生與本籍生相互交流學習，尤其校內推行國際學伴I-Buddy制度，來自全世界的學生共同生活，讓年輕世代在校園中就能累積高度的國際觀與國際人脈。同時，義守大學擁有500多間海外姊妹校，國際移動力開拓學子眼界。像是傳播與設計學院、語文學院、觀光餐旅學院、醫學科技學院、國際學院、工學院和智慧科技學院等學生，日前都已陸續前往保加利亞、美國、法國、日本、中國等企業實習或擔任海外交換生，精彩的暑假生活滋養著學子的成長歷程。

義守大學祭出獎勵總額最高達500萬的「大學部優秀新生入學獎勵」，其中還結合集團醫療資源，提供全校學生就診免掛號費的照護服務。(照片/義守大學提供)

今年7月前往保加利亞D.A.Tsenov Academy of Economics實習的大眾傳播學系三年級的鄭仁傑表示，在實習這段時間負責幫該校拍攝校簡介影片及協助網路行銷，可將平常在學校所學的專業發揮在實務工作中，甚至全程都用英文溝通，並學習保加利亞語，無論是在專業技能還是語文能力提升都有很大的收穫。鄭仁傑開心的說從沒想過求學期間，竟有機會可以出國一展長才，像這樣海外交流的經驗，學生都是最實質的受惠者。另外，物理治療學系、電機工程學系與化學工程學系的學生，也在義大師長帶領下前往日本帝京大學與群馬大學海外交流；化工系二年級沈昱辰，對群馬大學生物可分解材料研究很感興趣，此次交流有助於未來在相關研究上努力與發展，很感謝有海外學習的機會增廣見聞。

擁有豐沛國際移動力的義守大學，透過海外實習機會，帶領學生前往日本實習，拓展國際視野。(照片/義守大學提供)

義守大學提供多元的國際移動力讓學子看見世界，而學生平常在校園中，無論是要增強語文能力，或其他領域的跨院系學習，全都“暢行無阻”；「我讀醫學院同時也對日文有興趣，所以跨院系選修應日系的課程，我很多他校的同學想學語文，都是額外花錢在外補習。」健康管理學系的唐梓銜說出在學校共享教學資源的便利與美好。擁有「全方位」優勢的義守大學設有10大學院，人文、科技、醫學等專業跨域學習，已是義大學子的“生活日常”。

前往保加利亞實習的學子，感謝學校提供機會，讓他們可以出國學習，無論是在專業技能還是語文能力提升都有很大的收穫。(照片/義守大學提供)

今年，義守大學獎勵總額最高達500萬的「大學部優秀新生入學獎勵」再升級，除了加碼提供住宿獎學金外，所有新生更享有4年住宿保證，並結合集團醫療資源，提供全校學生就診免掛號費的照護服務；其中，在「大學部優秀新生入學獎勵」內容中，包含海外學習基金的補助，就是希望藉由學校的實質鼓勵，讓更多學子出國開拓視野。