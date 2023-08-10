南華大學為佛光山教團系統大學成員之一，擁有豐富的國際資源，提供學生接軌國際的機會，除了可以結合佛光山海外300個道場資源以及200多所海外姊妹校及研究機構，更提供學生3萬至30萬不等的海外學習獎勵金，以及多元的學習方式，讓學生探索世界增進國際視野。隨著疫情趨緩後全球邊境開放，今年暑假，6月23日至9月10日期間共有128位學生陸續前往世界各地進行海外學習。

南華大學為提升學生國際移動能力及國際競爭力，在疫情前，每年於寒暑假辦理短期海外學習團，讓學生可前往英國劍橋大學、美國西來大學、澳洲南天大學等校學習之外，各系所亦與中國大陸、日本、韓國及東南亞等地區的姊妹校，開設移地教學課程，每年參與各式海外學習活動人數占全校總人數12%。今年隨著疫情趨緩，今年共有128位學生運用學校提供豐厚的海外學習獎勵金或申請教育部學海系列等資源補助，分別前往美國、馬爾他、比利時、英國、菲律賓、日本、越南、泰國及新加坡等地，進行海外遊學、移地學習、實習、短期進修以及參與國際志工等活動，不僅充實暑假生活，也豐富人生經歷，更開啟國際視野。

10名學生至姊妹校美國西來大學遊學，進行為期3週的學習與探索。（照片/南華大學提供）

此次海外學習團包含有10名學生至姊妹校美國西來大學遊學，進行為期3週的學習與探索。除了課堂上語言學習與見習之外，也走訪當地，體驗美國文化、融入當地生活。參與此行的學生皆表示，在美國的學習之旅，是一個很難得的機會，即使英文不太流利，只要勇敢開口多和美國人對話，無形中也會提升外語能力，在這趟學習旅程中，每天都會發現新事物，也讓學習變得更有趣及有意義。應用社會學系的郭同學感謝學校提供海外學習獎勵金補助，讓他大大減輕了出國的負擔。

南華大學除了舉辦西來大學海外學習團，該校學生更可以申請「雙學位」課程，截至111學年度累計已有25人取得南華大學與美國西來大學跨國雙學位，目前尚有10人在美國西來大學攻讀雙學位。

南華大學國際事務與企業學系、建築學系、幼兒教育學系、傳播學系以及自然生物科技學系等多名教師於暑假期間帶領學生赴海外學校機構實習。（照片/南華大學提供）

此外，南華大學國際事務與企業學系、建築學系、幼兒教育學系、傳播學系以及自然生物科技學系等多名教師申請教育部學海築夢或新南向學海築夢計畫獲得補助，也於暑假期間帶領學生赴海外學校或機構實習，包含馬爾他Dolphin Foundation for Science & Culture、比利時布魯塞爾自由大學外交學院、菲律賓Light Rail Manila Corporation、日本番匠中山有限會社、新加坡慈愛三好學校、日本宮崎Broadcasting Group Trade Media Japan Co., Ltd.、泰國Sun Sight Organic Farmstay等機構，提供學生多元學習的機會並進行至少一個月的海外實習。學生們透過住在當地、學在當地，除了可以提升外語能力、體驗多元文化，也能結合所學的專業能力進行實作，落實學用合一，不僅有助於累積實務經驗，提升就業競爭力，更能培養國際觀、拓展國際視野。