盛夏時刻，白天悶熱潮濕，夜晚的溫度卻是恰到好處，最適合漫步在夜空下欣賞滿天星空!年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」預計於8月13日達到極大期，南瀛天文館當晚將辦理英仙座流星雨觀測活動，推出天文野台講座、望遠鏡觀測及星空導覽，並同步提供線上直播服務。

臺南市長黃偉哲表示，流星雨的成因絕大多數都跟彗星有關，英仙座流星雨的母體為斯威夫特-塔特爾彗星（109P/Swift-Tuttle），當彗星在太空中時越靠近太陽，彗星受熱噴發出許多小碎石、碎屑與灰塵等，彗星經過的軌跡就遺留下這些碎屑殘骸，若地球剛好穿過彗星的軌道，碎屑便撞進大氣層而形成流星雨。觀測時會發現流星雨看起來似乎都從天空中的某一點四散，稱之為輻射點，而本次流星雨的輻射點就在英仙座的方向，我們就會稱這次流星雨為「英仙座流星雨」。

教育局鄭新輝局長表示，英仙座流星雨是每年夏季天文迷眾所期盼的特殊天象之一，今年極大期預計發生於8月13日、ZHR值預估為100，當晚輻射點約在晚上10時從北北東方向升起，當日月齡27接近朔月，南瀛天文館也預計辦理天文野台講座，及望遠鏡觀測當晚重要天體如土星、M13武仙座球狀星團、M57戒指星雲等，更有3場星空導覽解說，由南瀛天文館專業導覽員輪番上陣介紹夏、秋季的星座，活動無需報名、免費參加，歡迎全國對天文有興趣的朋友一起來參加這難得的星空盛宴！

南瀛天文館也分享，觀賞流星雨非常簡單，只要找個空曠無光害的地方、叫上三五好友或親愛的家人，鋪上野餐墊或軟墊舒服地躺下仰望天空即可，前往觀星的朋友也不忘做好防蚊措施，共同防治登革熱！如果無法出門觀星的朋友也別太失望，南瀛天文館Youtube頻道也同步提供線上直播服務，(網址: https://youtube.com/live/twHg9GWIOjY)，也邀請觀眾填寫表單(https://reurl.cc/YeQZll)踴躍提出天文相關問題，在直播過程中會隨機抽出問題回答，被抽中問題的朋友將會獲得「安卓美達星空夢幻包」一份。