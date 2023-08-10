為朝2050淨零碳排目標邁進，東海大學導入新型AI養藻類吸碳技術，以魚菜共生及智慧物聯網，建立「零碳」循環經濟鏈，打造全台大學唯一兼具循環經濟的「智慧碳中和園區」。

在淨零碳排趨勢下，東海大學打造「智慧碳中和園區」， 以AI養藻吸碳技術，建立循環經濟鏈模型，透過碳捕捉達到「零碳排」目標。東海亮眼成果也獲企業青睞，攜手康蔬美生物科技公司進駐合作成立研發總部。東海副校長張嘉修表示，微藻減碳成效不容小覷。根據統計，若要產生1 公斤的微藻，過程中得吸收2公斤的二氧化碳，藻類吸碳效率，比一般陸地上的綠色植物要高出15-20倍以上，可謂是生物界中的「減碳高手」。這也讓「智慧碳中和園區」更加名副其實。

東海化學與材料工程學系教授駱永建表示，除了藻類吸碳，藻類也循環利用成為魚飼料及植物肥料，目前共飼養400多隻台灣鯛及各類蔬菜，以微藻固碳、水耕栽培、魚菜共生及智慧物聯網，打造兼具循環經濟效益的「智慧零碳」園區。張嘉修進一步說，智慧碳中和園區也將當作企業示範區，幫助產業永續轉型外，同時連結企業建立永續產業。這也使得大學能夠多角化經營，營造綠色大學的願景。

東海周遭工業區林立，綠色環保需求高漲，產業面對嚴峻的淨零轉型需求。張嘉修表示，永續減碳是未來方向，不過仍有很多廠商不知如何減碳。藉由這個碳中和示範園區，東海能進一步輔導廠商從ISO14064-1碳盤查與培育碳管理人員。之後針對廠商的碳排熱點，提供改善製程及節水節能減碳的建議，甚至2更進一步碳捕捉，以達到減碳效果，朝淨零碳排邁進。

副校長張嘉修表示，以東海大學目前在永續發展上的能量，絕對有自信可支持大廠商在「智慧碳中和園區」設立「研發總部」、或「研發中心」或「人才培訓中心」。張嘉修進一步說，目前已與不少企業進行進駐園區的「研發總部」洽談，準備產學合作與場域實證。未來將有更多合作廠商進駐校園，攜手東海建立永續產業，讓東海朝向中台灣「永續發展」重鎮的藍圖更加完整。