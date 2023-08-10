為了因應產業市場的快速變動，青年學子越來越關注畢業後的職涯發展進路，相關職涯輔導需求也日益增加。教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」本年度共補助58校81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。國立成功大學為協助青年學子深入了解產業，順利接軌職場，秉持「讓學生懂職場」的理念，結合該計畫推動職業生涯教練計畫（Career Coach Program），透過亦師亦友的典範傳承模式，引領青年學子探索未來職場，及早規劃個人職涯進路。

大專校院推動職涯輔導補助計畫。(照片/教育部提供)

國立成功大學為增進學生就業認知深度與廣度，積極推動各項職輔業務，不斷拓展創新作為，其中，又以職涯教練計畫最具特色，且深受學生及業界好評。學校每年邀請企業中高階主管及社會菁英人士擔任職涯教練，引導學生認知產業環境，並提供求職就業準備。透過教練正式授課及經驗分享，讓學生瞭解職場樣貌，累積就業能量，且教練授課展現的專業、熱情與積極回饋社會的態度，也成為學生最佳的職場學習典範。在面臨生涯轉向及學、業界銜接時，更能分享經驗及提供適當的建議；而職涯教練所屬的企業，則藉由參與計畫，樹立優質的企業形象，能購深耕校園、發掘人才，來達成雙贏的目標。

大專校院推動職涯輔導補助計畫。(照片/教育部提供)

為使更多學生能透過線上聆聽教練授課，該校更成立Coach成知音/CCP's Podcast頻道，由學生執行團隊邀訪企業教練分享個人職涯歷程、知識能力與生活閱歷，同時開放一般非計畫學員參與部分課程活動，不斷擴散職輔效益，也吸引諸多學校引進、開辦。

啟夢教育創辦人許匡毅，在國立成功大學求學期間，參加職業生涯教練計畫三年，分別加入生達化學、夢時代、墨色國際（幾米）等組別，並於2017年創辦啟夢教育，協助高中生探索科系，期望解決迷惘、選錯科系問題。

大專校院推動職涯輔導補助計畫。(照片/教育部提供)

許匡毅說：「大二因為加入生達化學組，讓我及早發現對於化學工作並沒有熱忱；大三加入夢時代組以及跨企業選課與參訪，開始認識各個領域的工作內容；大四在我最迷惘，猶豫選擇化學領域，還是勇敢跨領域到教育，職涯教練墨色國際總經理李雨珊學姊的一席話『年經就是本錢，你可能會覺得現在一無所有，但其實你有的時間與機會，一切都來得及。』讓我突破心理障礙決定跨到教育。參與CCP的這三年是我釐清職涯跑道最有收穫與最關鍵的一段經歷。我認為CCP的三大價值：跨領域的認識世界體驗與感受職涯對焦，讓每位學生都能在探索中，更了解自己嚮往的未來，並且開始邁向更好的自己。這也是我在創辦啟夢中，想帶給高中生的美好感受。」這些學校的職涯課程擺渡他成為一位教育的創業家。相關資訊詳見「大專校院職涯輔導資訊平臺」(https://mycareer.yda.gov.tw/)。