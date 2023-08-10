「第六屆芒果要的就是你」湖南廣電為期一個月的暑期實習活動獲得台灣各高校大傳播相關科系師生的熱情參與，活動在8月8日在長沙舉行結業式。這項實習活動為就讀媒體傳播領域的青年人才提供了難得的機會，學員們有機會在大型媒體集團旗下各知名品牌節目進行實習觀摩。

主單位特別邀請學員的指導老師，前往湖南長沙參與實習活動的結業式，一同見證學員們的蛻變與綻放。並獲得熱烈迴響，計有：銘傳大學、佛光大學、義守大學、台灣大學、聯合大學、世新大學、玄奘大學、東吳大學、文化大學、亞州大學等傳播相關科系的院長、主任、老師們組成了教授參訪團，前往長沙芒果台參訪，除了解實習學員們的成果，並對兩岸媒體產業發展進行意見交流。

玄奘大學劉敦瑞教授與楊佳蓉教授與學生合影。(攝/景義婷)

玄奘大學大傳系主任劉敦瑞教授提到，我們看到了學生在這一個月中的巨大進步，不僅技術上，更重要的是他們的思維方式和對於媒體行業的理解都有更宏觀的提升，自己對於他們的未來充滿了信心。期望此次玄奘大學的學生未來能多跟學弟妹說說關於這趟實習旅程的點滴。

芒果參訪團的老師們不遺餘力地鼓勵著系上的學生們拓展他們的學習視野。(照片/中華兩岸文經協會提供)

芒果參訪團的老師們表示這是一個難得的機會，非常鼓勵著系上的學生們拓展他們的學習視野。已成功舉辦六屆的「芒果要的就是你」湖南廣電暑期實習活動，早已成為兩岸媒體新秀交流實習的重量級品牌活動之一。主辦單位湖南廣電、中華兩岸文經協會、時際創意傳媒真心希望參與實習的學生，像一顆種子，不斷長大並且綻放出美麗光芒。期待未來在台灣各傳播系所的支持與共同努力下，一起培育更多優秀傳播人才與創造更優質的實習環境。

佛光大學宋銘老師、何志遠老師與學生合影。(攝/景義婷)

愛在芒果湖南廣電暑期實習活動的成功舉辦，不僅增進了海峽兩岸傳播領域的實務與學術交流，也為台灣學生的成長與發展提供了寶貴的機會。每位學員都將成為兩岸交流中最客觀的見證者與報導者，引領兩岸青年進行更多跨領域的合作與交流。