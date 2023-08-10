玄奘大學輔導影劇藝術學系「臏臏工作室」，榮獲教育部青年發展署「112年度U-start原漾計畫」。近年校方積極推動創新創業相關課程，在校內建立創客空間、實驗劇場等，希望同學們善用學校資源，將系上所學的專業，以及青年的創新結合發展成事業。臏臏工作室持續發展原創作品的製作團隊，9月份起至10月底推出《Cicengo'（芽）》及《想寄給你的信》兩檔12場的演出，期望獲得關注於劇場創作、原民議題以及願意支持青年創業的你一同前來劇場觀看演出！

臏臏工作室努力用原創作品，試圖與社會對話，過去的作品內容包含了許多議題如：環境、女性以及原民等等。臺灣是一個多元複雜的社會，有太多事情需要關心、處理，以及被理解，臏臏工作室就是持續以劇場創作、嘗試改變而存在的團隊！更曾在學生時期榮獲「教育部109年度大專院校創新創業教育計畫」，畢業後，於今年獲選「教育部青年發展署原漾Ustart計畫」並持續擴大工作室的市場！過去已於臺北藝穗節、新竹縣政府扶植創作等，公開售票發表了七次作品，而今年更是同時獲得教育部以及大稻埕國際藝術節的肯定。歡迎各路觀眾進劇場來一同討論那些我們都在意的事情，或訴說我們都希望更美好的願景！

《Cicengo'（芽）》承接了《Lamit（根）》中呈現阿美族文化的重要任務。（照片/臏臏工作室提供）

團長鄭宇均Lahok Nakaw Papiyan曾榮獲2020國家兩廳院Gap Year壯遊青年創作者，在國家實驗劇場呈現阿美族的身份、關於家族母輩的遷徙及文化傳承的重要性。而最新創作《Cicengo'（芽）》，將持續延續這份使命。「沒有語言，就沒有文化，沒有文化，就沒有我們了。反正我走得比你們快（即往生），而我們這一輩的人已經努力了，剩下的是你們的事了！」一位長輩親口對創作者這麼說，嚴肅而充滿力道的話語表示了對於族群的擔憂。創作者的作品從《Lamit（根）》到《Cicengo'（芽）》，出生至成長。都市原住民族的生長背景、認同與標籤在時代裡交錯著。文化的脫節是因著時間的變遷，距離我們最近的是語言、是食物、是歌唱，是一張充滿好奇的嘴。過去已停擺，而文化卻是流動的。把創作留在當下，卻要將其中蘊含的文化精神傳遞至更遠的地方。

副團長鄒青紜（梅子）於2022年榮獲大稻埕國際藝術節Solo表演競賽，故獲得今年藝術節的展演機會。《想寄給你的信》串連過去、現在、未來不同人生階段，透過這個作品讓表演者在回顧原本認為是成長過程的難關，或是一個心中尚未跨過的檻時，能用另外一個角度來面對自己。恰逢爺爺逝世二十周年，這封穿越時空、寄不出去的信不再只限於與爺爺之間的對話，更是要與各個階段觸礁的自己對話。這將會是一個關於成長、說哈囉與掰掰的追尋。我們期待這次的作品除了看見家人間的溫情與可貴緣分外，也看到角色穿梭在女孩、少女、女人的身分時的蛻變。