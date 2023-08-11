今年8月10日臺北市第 1 學期公私立國民小學校長會議於假臺北市立長安國民小學辦理。蔣萬安市長特別親臨會場，除感謝與期許校長們關懷與照顧莘莘學子，更以「推動交通安全教育」為例，與校長們分享人本交通觀念，並希望校長們除為一校之長，更能擴展其影響力，在教育上由學校交通安全教育出發，培養孩童交通安全意識，進而影響家庭、社區對交通安全的觀念，在硬體上則從校園周邊通學環境改善著手，擴散至社區交通環境的重新設計，讓學校成為社區發展中心，攜手共創人本友善環境。本次校長會議的主軸為「扎根自主學習 再造創新教育」，會議內容安排教育政策溝通、學校實務探討及分享回饋，以創新教學、自主學習及雙語教學等議題為主軸，期待透過校長會議增進政策溝通並凝聚教育政策方向共識，一同邁向嶄新學期、共創教育新風貌。

公私立國民小學校長會議大合影。（照片/臺北市教育局提供）

教育局湯志民局長期許校長們推展教育創新、提升教育品質，強調教育最重要的是回歸教育的核心-孩子的成長和學習，提供最適性發展的環境，給孩子多元的課程、創新的教學、豐富的學習資源。湯志民局長更提到，新學年度會持續推動兒童月翻轉上下課的教育政策，透過教師引導、家長陪伴及學校分享，促發學生自主決定進行多元探索、自主學習，展現孩子的創意及無限可能，讓學生成為自己學習的主人。此外，教育局關注學生在校飲食安全，提出公布廠商記點情形、建置即時通報管道、加重午餐契約罰則等具體作為，把關營養午餐品質，讓學生吃得安全、吃得健康。

為協助校長們面對教育實務問題，教育局安排國立臺灣師範大學林子斌教授及張玉山教授分別針對雙語教育在學校的實踐、AI及STEAM為題進行專題演講，另針對近期社會關切性騷擾議題，邀請臺灣高等檢察署張安箴檢察官分享性騷擾防治攻略。此外，亦就國民教育法、特殊教育法於今年5月29日通過之修正重點及教育重大政策進行說明，以增進校長們對於重要法規及政策的理解。