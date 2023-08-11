2021第31屆成都世界大學運動會於112年7月28日起至8月8日止於中國成都舉行，中華臺北隊總計派出212位運動員參與16個競賽項目。其中臺北市立大學選手於所參與之各項賽事中皆有亮眼表現。

臺北市立大學選手勇奪5金、3銀、5銅，共計13面獎牌，分別為武術1面金牌、1面銀牌及1面銅牌，田徑1面銅牌，桌球1面銀牌及1面銅牌，羽球2面金牌、1面銀牌及1面銅牌，網球2面金牌及1面銅牌。

其中武術競賽，孫家閎選手分別奪得男子套路太極拳金牌及男子套路太極劍銀牌。羽球則為本市選手獲獎數最多的運動競賽種類，其中混合雙打項目之金牌及銀牌皆由臺北市立大學選手奪得，由葉宏蔚及李佳馨選手奪羽球混合雙打金牌，李芳至及鄧淳薰選手奪得羽球混合雙打銀牌。網球競賽中，梁恩碩選手表現優異，分別參加女子雙打及女子團體項目，皆奪得金牌，另參加女子單打項目獲得銅牌。

本屆賽事臺北市立大學之選手擁有相當傑出之表現。臺北市政府教育局感謝本市學校及教練平日的戮力栽培，及選手辛勤的付出，未來亦將持續提供最大後援能量，期盼所有選手們都能持續全力以赴、發揮運動家精神，取得最高榮譽。