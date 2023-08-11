臺北市112青少年民俗運動訪問團（2023 Taipei Youth Folk Sports Group，簡稱民訪團）繼在波士頓華埠牌樓的第一場演出後獲得熱烈迴響，在美國當地時間8月7日晚間7點，於紐澤西The Field Sports Complex 展開第二場演出。

這場表演吸引近150位僑界民間朋友到場觀賞，因表演場地為人工草皮足球場，阻力較一般的地板更大，也給跳繩隊帶來相當的挑戰，但團員們仍然努力將最好的表演展現給觀眾。表演過程中，觀眾們屢屢被學生精湛的踢毽、扯鈴和跳繩表演感到嘖嘖稱奇，掌聲及歡呼聲更是不絕於耳，更於演出後熱情地與團員們合照。跳繩隊的繞繩隊員林欣沁表示，不同以往的地板材質，反彈的方式及手感跟平常有很大的不同，感覺繩子更重，也聽不到繩子回彈的聲音，因此隊員們需要跳得更高、更有默契才能完成演出。

海外第二場演出－扯鈴。（照片/臺北市政府教育局提供）

民訪團團長鄧進權副局長表示，臺北市政府教育局推動民訪團到全球各地巡演，至今已有36年的歷史，每年透過嚴謹的甄選機制與住宿集訓，讓臺北市投入民俗體育的優秀學生們能走向世界的舞台；過去三年因疫情停辦，今年能再次出訪，北市教育局非常感謝外交部及僑委會，及海外僑胞的大力奔走跟協助，才能讓這群優秀的團員於國際上展現精彩的表演。

海外第二場演出－舞蹈表演－青春紀念冊。（照片/臺北市政府教育局提供）

駐紐約經濟文化辦事處華僑文教中心陳永豐主任也親臨現場，十分歡迎本團的到來，並給予團員們的表演高度肯定及讚賞。另外，紐澤西中文學校協會董事長戴松昌先生表示，六年前他曾協助民訪團赴美演出，沒想到今年能夠有機會再度合作，期待未來能夠再度相會，且有更多深入的國際交流。

結束紐澤西的表演後，民訪團將驅車前往紐約。下一場表演訂於美國時間在8月9日下午6時假Queensborough Community College舉辦，歡迎有興趣的僑胞前往觀賞，給予團員們支持鼓勵。