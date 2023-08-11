國立暨南國際大學與國立公共資訊圖書館(簡稱國資圖）於8月9日簽署MOU（合作備忘錄）推動跨界合作，未來將進行深化合作，在推廣閱讀、以科技提升閱讀體驗及服務、圖書館專業人員交流等領域進行合作，希望提供讀者更優質的閱覽服務，進而提升全民閱讀力。

國資圖馬湘萍館長帶領一級主管赴國立暨南國際大學，與暨大武東星校長及一級主管完成簽署儀式，同時進行參訪與深化合作交流之研討。國資圖與暨大運用雙方資源及跨域合作，未來將以國資圖的圖書館場域與推動閱讀及終身學習的經驗，結合暨大的科技研發、學術能量和大學社會責任推動經驗，共創雙贏合作機制，期待在數位科技應用、圖書館服務、師生教研需求、永續發展及國際合作等面向，發揮雙贏加乘的效果。

國資圖馬湘萍館長表示，國資圖成立於1923年，迄今已有100年歷史。於2012年以數位轉型成為全國首座數位與實體並進的國立公共圖書館，近年更開創出許多全國首創的智慧服務，例如：引進機器人、智慧型書架、尋書導引APP等；此外，並協助、提升國內各級公共圖書館之軟硬體設施及人員專業能力，帶動全臺公共圖書館之服務提升，連續獲得金鼎獎、資訊月百大創新產品獎，以及政府服務獎等多項獎項肯定。近來，國資圖積極進行跨域合作，希望能藉由各方資源，發揮圖書館在閱讀及終身學習上的影響力。

今年適逢國資圖建館100年，積極尋求突破，以開展未來，此次與暨大合作，除可借重暨大卓越的教學團隊及豐沛的研究能量，強化國資圖在數位閱讀環境的科技技術，而暨大之研究成果亦可導入圖書館的實務應用，並可在館藏及人員交流、永續發展及國際合作等面向進一步合作，以建構更優質、智慧的閱讀環境，邁向智慧世代的圖書館服務。

國資圖馬湘萍館長（左）帶領一級主管赴國立暨南國際大學，與暨大武東星校長（右）及一級主管完成簽署儀式。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大武東星校長表示，暨大位於臺灣的地理中心，致力培育立足臺灣且具備國際移動力的全方位人才，為一所「兼顧在地實踐與國際思維的綜合大學」。暨大榮獲QS亞洲大學排名前400大及天下雜誌評比「天下USR大學公民」公立一般中型大學第1名、國家永續獎等榮耀，是中臺灣最能展現活力、關懷、均衡、卓越視野的教學與研究搖籃。與國資圖合作，恰好可以將暨大在數位科技、人文科學及多元文化上累積的關鍵技術及應用服務經驗，藉由未來與國資圖合作的各項計畫，實踐社會責任，將暨大豐碩的學術研究成果具體呈現，建構更加寛廣的學習社群。

國資圖與暨大成為合作夥伴，期待透過教研能量的分享與交流，深化雙方之資源鏈結，未來將透過大學與公共圖書館之科技研發應用、研討會、課程講座、主題展覽、館藏及館員交流等實質合作要項，引進雙方資源，擴大服務量能，共同為營造更優質永續的終身學習社會而努力。