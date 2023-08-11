夢想淘心室8月11日【創時空大大】邀請到LINK LINKER連連客創辦人Benson以及執行長Elaine。兩位來賓都非常斜槓，執行長Elaine小時候想當英文老師，後來就讀國貿，研究所則選擇了行銷科系，他認為人生就是要跳脫舒適圈，勇於嘗試更多的東西；創辦人Benson小時候的志願是想成為歷史老師，因為喜歡歷史故事，希望從歷史中得到新知。

執行長Elaine在節目中介紹LINK LINKER連連客的型態主要以交友、自我探索為主，透過活潑主題進行活動，例如以讀書會、調酒微醺等方式交流兩性價值觀。活動中會提出幾個比較有趣或是討論度高的話題，讓每位參加者在發表個人想法的同時，也接收到別人想法，彼此能有更多的認知與新想法。在創辦LINK LINKER連連客時，Benson發現溝通表達的重要性，與身邊有很多人出社會後每當遇到很多難題與疑惑，卻沒有諮商以外的管道，所以Benson就想到以陪伴的角色去幫助別人；執行長Elaine大學就讀科系是國貿、行銷相關，這個專業本身就需要多元化的創意，對應到策劃活動時的多元創意發想。

LINK LINKER連連客的諮詢方式相當有趣，例如幫助單身者的愛情設計卡，讓參與者了解到自己適合什麼樣的伴侶；同時也可以用在有伴侶的參加者，讓他們更深入了解彼此，讓戀愛關係變得更緊密。想知道更多關於連連客活動內容嗎?精彩內容都在今日的節目中。

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